Huawei, in arrivo aggiornamenti importanti per le app Petal

7 Novembre 2021

Le novità di Huawei in arrivo per le app della famiglia Petal, su tutte Petal Search e Petal Maps. Novità anche per HUAWEI Ads.

HUAWEI Mobile Services (spesso abbreviato in HMS) è un ecosistema di servizi e app che permette di sfruttare al meglio i dispositivi Huawei e di fornire tutto ciò che può servire agli utenti. Il sistema, introdotto con il lancio dei prodotti della linea Mate 30, è composto infatti da diverse soluzioni integrate tra loro, che consentono di accedere a una vasta gamma di funzionalità e di contenuti. Insieme alla AppGallery, ovverosia cuore pulsante del sistema e piattaforma ufficiale di distribuzione di applicazioni del colosso cinese, sono nati e si sono sviluppati soprattutto per la voglia e la necessità del gruppo di rendersi indipendenti da altre società. A maggior ragione dopo il ban subito dagli Stati Uniti d’America che ha reso da tempo complicato l’utilizzo dei servizi Google (GMS) nei suoi nuovi smartphone. Le app di Petal family in costante crescita All’interno di HUAWEI Mobile Services una serie molto apprezzata di app è Petal, tra cui Petal Search e Petal Maps, che sin dalla loro creazione hanno attirato l’attenzione di migliaia di partner in diversi ambiti quali lo shopping, la ricerca di prossimità, i viaggi e altri settori. In quanto app chiave e motori alla base dell’ecosistema HMS, nei prossimi mesi offriranno a tutti gli utenti Huawei numerosi aggiornamenti. Petal Search 2.0 è il motore di ricerca multimodale di nuova generazione con AI che propone un’esperienza di ricerca innovativa in oltre 20 settori diversi, tra cui news, video, acquisti, voli, attività commerciali e molto altro. Con Search as a Service, Huawei apre completamente le funzionalità di Petal Search tramite l’SDK da un punto di vista del dispositivo, tramite API da quello del cloud, consentendo ai partner dell’ecosistema di garantire una ricerca di app mobile ottimale. Con una media di 8 miliardi di ricerche al giorno, Petal Search permette ai partner di distribuire i contenuti in modo efficiente agli utenti attraverso la piattaforma UniBox proprietaria di Huawei. Huawei, più funzionalità per Maps Per quanto riguarda il settore travel, Petal Maps, disponibile in oltre 166 paesi e regioni e premiata recentemente con il prestigioso Red Dot Design Award, ha raggiunto 20 milioni di utenti attivi mensili (MAU) globali. L’ultimo aggiornamento di Petal Maps prevede ancora più funzionalità, tra cui posizionamento ad alta precisione, visualizzazione di mappe topografiche, esperienze interattive di mappe diversificate, ricerca approfondita dei dati, guida a livello di corsia di alta qualità e Map Studio. Tutto questo fornisce all’utente un’esperienza di navigazione veramente interattiva e ricca di informazioni. Infine HUAWEI Ads, che è un marketplace pubblicitario in tempo reale progettato per i dispositivi Huawei, ora disponibile anche per le agenzie media e i publisher di app di tutto il mondo. La piattaforma include il servizio publisher HUAWEI Ads che consente agli sviluppatori di integrare il kit HUAWEI Ads e generare entrate aggiuntive dalle loro app. La piattaforma offre agli inserzionisti la possibilità di scegliere i posizionamenti nell’ecosistema Huawei, inclusi quelli diretti sui dispositivi e quelli personalizzati su AppGallery, nonché nuovi annunci di ricerca su Petal Search, annunci display su app Huawei e migliaia di app di terze parti. Dal suo lancio nel gennaio 2020, in Europa HUAWEI Ads ha raggiunto un traffico giornaliero di oltre 600 milioni di utenti e, secondo l’ultimo rapporto di AppsFlyer, è una delle piattaforme in più rapida crescita nell’Europa occidentale.