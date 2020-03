Huawei AppGallery, le novità di marzo

Luca Colantuoni,

AppGallery è lo store installato sui recenti smartphone Huawei e Honor, come alternativa al Google Play Store. Il produttore cinese ha investito parecchie risorse economiche sull’espansione del negozio digitale e oggi ha annunciato la disponibilità di nuove app. Chi lo desidera può utilizzare AppGallery anche su altri dispositivi, scaricando il file APK dal sito ufficiale.

AppGallery è disponibile in 170 paesi e ha oltre 400 milioni di utenti attivi al mese. In Europa ci sono attualmente 26 milioni di utenti e conta 1,2 miliardi di download. Le nuove app disponibili da questo mese coprono varie categorie: servizi bancari, previdenza sociale, trasporti, istruzione, giochi e utilità. Una della più utili è senza dubbio TrovApp, un vero e proprio motore di ricerca che permette di scaricare le app più popolari da diverse fonti, tra cui le possibili alternative alle app Google.

Lo smartphone viene sempre più spesso utilizzato per l’accesso al proprio conto bancario. Per questo motivo il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ha rilasciato le app Relax Banking Mobile e myCartaBCC. La prima consente di gestire conti correnti, titoli e carte, mentre la seconda di tenere sotto controllo i movimenti effettuati con tutte le carte. Simili funzionalità per Bancaperta, l’app del Credito Valtellinese. INPS Mobile è invece l’app dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale che permette di accedere (con o senza PIN) ai vari servizi.

Nella la categoria Trasporti sono arrivate le app Italo Treno, Trenit! (confronto prezzi) e Vueling. Tra le app della categoria Utilità spiccano Quiz Patente Ufficiale 2020 e Infotarga (verifica in tempo reale di dati, assicurazione e denunce di furto per i veicoli). È disponibile infine l’app VVVVID che permette di vedere in streaming film, serie TV e anime senza limiti e in HD.

Tutti gli utenti che scaricheranno le app incluse nella Essential App Collection (YOOX, 3B Meteo, RaiPlay, GialloZafferano, Photosi, TikTok, Trip.com, Blackjack 21 e TrovApp) avranno la possibilità di vincere uno Huawei P40 Lite. Ogni app consente di partecipare alla ruota della fortuna fino alle 23:59 del 26 aprile 20020.