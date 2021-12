Netflix, serie TV e film tra il 20 e il 26 dicembre 2021

I film e le serie TV in uscita su Netflix dal 20 al 26 dicembre 2021: dalla seconda stagione di Emily in Paris al film Don’t Look Up.

Netflix fa le cose in grande durante la settimana delle Feste. Sono infatti in arrivo importanti contenuti tra il 20 e il 26 dicembre 2021, sia dal punto di vista seriale che cinematografico.

Per quanto riguarda le serie TV originali, infatti, si aggiungerà alla piattaforma Emily in Paris 2, che continua la storia della giovane responsabile di una compagnia di marketing di Chicago trasferitasi nella capitale francese per lavoro. Dopo la notte di passione vissuta con Gabriel, la protagonista si ritroverà coinvolta in una serie di vicissitudini tra la magia e il romanticismo di Parigi. Nei nuovi episodi è previsto anche l’ingresso di un nuovo personaggio: Alfie, un trentenne londinese che fatica ad adattarsi alla vita parigina.

Tra gli altri show Netflix in arrivo val la pena segnalare The Silent Sea, produzione coreana in cui alcuni astronauti saranno mandati in missione su una stazione lunare, allo scopo di scoprire informazioni importanti per la sopravvivenza della Terra. Una serie di fantascienza, insomma, che gli appassionati del genere potrebbero non volersi lasciare scappare.

Lato film, invece, è pronto a debuttare Don’t Look Up, con protagonisti Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence nei panni di un professore e una studentessa di astronomia alle prese con la scoperta di una cometa diretta verso la Terra.

E, visto che è la settimana di Natale, non potranno mancare pellicole a tema: sono quindi in arrivo sul catalogo Nemici a Natale e A 100 km dal Natale. Infine, pronto al debutto Il fulmine murali, film indiano incentrato su un sarto che acquisisce degli strani poteri dopo essere stato colpito da un fulmine.

Leggi anche: I migliori film Netflix di dicembre 2021

Netflix: tutte le novità tra il 20 e il 26 dicembre

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana.

Serie TV originali

Elite Storie Brevi: Samuel & Omar – 20 dicembre

Badanamu: Canta con noi (stagione 1- serie kids) – 22 dicembre

Emily in Paris (stagione 2) – 22 dicembre

Elite Storie Brevi: Patrick – 23 dicembre

Di mamma ce n’è solo …due! (stagione 2) – 24 dicembre

Our Beloved Summer (nuovo episodio) – 24 dicembre

The Silent Sea (stagione 1) – 24 dicembre

Stories of a Generation con Papa Francesco (miniserie) – 25 dicembre

Film originali

Nemici a Natale – 21 dicembre

Don’t Look Up – 24 dicembre

A 100 km dal Natale – 24 dicembre

Il fulmine murali – 24 dicembre

Lulli – 26 dicembre

Film non originali

Halloween – 20 dicembre

First Man – Il primo uomo – 20 dicembre

Un viaggio indimenticabile – 21 dicembre

Vilsen – Ave Mater – 23 dicembre

Arberia – 23 dicembre

Doraemon – Il film 2 – 24 dicembre

Here and Now – Una famiglia americana – 25 dicembre

Documentari

Nureyev – 20 dicembre

Il secondo conflitto mondiale a colori: Verso la vittoria (docuserie) – 22 dicembre

Atto illecito – 23 dicembre

Bikes vs Cars – 23 dicembre

Gli ultimi cacciatori di balene di Sao Miguel – 23 dicembre

Never Die Young – 23 dicembre

Contenuti in scadenza

Di seguito è possibile trovare tutti i film, le serie e i documentari che lasceranno la piattaforma nella settimana dal 20 al 26 dicembre 2021.

Film in scadenza

Scusate se esisto! – 20 dicembre

Confessioni di una mente pericolosa – 21 dicembre

Kill Bill: Vol. 2 – 21 dicembre

Sully – 21 dicembre

Io che amo solo te – 22 dicembre

Beata ignoranza – 23 dicembre

Ogni maledetto Natale – 26 dicembre

A proposito del gigante dello streaming, ecco le migliori serie TV Netflix del 2021.