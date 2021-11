Disney+, film e serie TV da vedere a Natale 2021

I film e le serie TV Disney+ di Natale 2021: eccone 5 da non perdere, da Hawkeye a Home Sweet Home Alone – Mamma, ho perso l’aereo.

Disney+ si prepara al Natale 2021 con tanti contenuti a tema, per accontentare coloro che desiderano vedere qualcosa di natalizio in prossimità delle feste. Alcuni film e serie TV hanno già fatto il loro ingresso nel catalogo, altri invece esordiranno nei prossimi giorni.

Ma quali sono le migliori produzioni Disney+ da vedere a Natale? In questo articolo abbiamo raccolto tutto ciò che di natalizio ha debuttato (o debutterà) quest’anno.

Leggi anche: 5 film Netflix da vedere a Natale 2021

I migliori contenuti natalizi di Disney+

Dalla serie dedicata a Occhio di Falco al sequel di Mamma, ho perso l’aereo: ecco tutto ciò che non dovreste lasciarvi sfuggire durante le festività.

Hawkeye

Occhio di Falco si accinge a trascorrere il Natale a New York insieme alla sua famiglia, quando si imbatte in una giovane accerchiata da pericolosi criminali. Farà così la conoscenza di Kate Bishop, che da sempre lo considera il suo Avengers preferito, e si troverà a lavorare con lei per affrontare nemici del suo passato nei panni di Ronin. La serie è ambientata dieci mesi dopo gli eventi di Avengers: Endgame ed è chiaramente consigliata a tutti coloro che seguono il Marvel Cinematic Universe, ma l’ambientazione natalizia che fa da sfondo la rendono anche lo show ideale da guardare in questo periodo dell’anno. I primi due episodi sono già disponibili nel catalogo e i restanti 4 saranno distribuiti settimanalmente (uno ogni mercoledì).

Home Sweet Home Alone

Home Sweet Home Alone è il sequel/reboot del film cult Mamma, ho perso l’aereo. Anche qui, come nella pellicola degli anni ’90, il protagonista, (un bimbo di nome Max) viene accidentalmente lasciato a casa dalla famiglia, che è partita per una vacanza in Giappone. Perciò, quando una coppia sposata tenta di intrufolarsi nella casa del ragazzino per recuperare un cimelio di famiglia di grande valore, lui decide di architettare una serie di trappole per mettere in fuga gli intrusi. Il film è già disponibile nel catalogo.

I racconti di Olaf

Il simpatico pupazzo di neve di Frozen è protagonista di una serie di corti animati in cui rivisita cinque dei classici Disney più amati di sempre. Si cimenta così nell’interpretazione degli iconici ruoli di una sirenetta, un re leone, un genio della lampada, mentre delizia il regno di Arendelle impersonando personaggi di già note storie. I corti sono già disponibili nel catalogo.

The Great North

The Great North è una divertente serie animata incentrata sulla famiglia Tobin in Alaska. Il padre single Beef cerca di tenere vicini i suoi piccoli, mentre sua figlia Judy si avvicina al mondo glamour del centro commerciale locale. A completare il resto della famiglia, gli altri figli Wolf, Moon e Ham – e la fidanzata di Wolf, Honeybee. Una serie che potrebbe strappare qualche risata, contornata da abeti innevati, pesanti giubbotti e casette di legno. I 10 episodi che compongono lo show sono già disponibili nel catalogo.

Natale… di nuovo?

Rowena “Ro” è una dodicenne molto vivace che sta però passando un Natale senza emozioni. Non sta vivendo bene il divorzio dei suoi genitori e rivuole indietro la sua vecchia vita: il padre e la madre che tornano insieme, la nuova fidanzata di suo padre e il figlio fuori dalla scena e che le loro tradizioni di famiglia rimangano le stesse. Il film uscirà il 24 dicembre.

Leggi anche: 5 serie Star da non perdere su Disney+

Tutti i film e le serie di Natale 2021 su Disney+

Di seguito riportiamo gli altri contenuti natalizi in arrivo quest’anno sulla piattaforma.

Canto di Natale di Topolino – 3 dicembre

Un Natale per Paperino – 10 dicembre

Topolino e Minni – Il desiderio di Natale – 24 dicembre

Quali di questi contenuti avete adocchiato?