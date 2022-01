Lenovo svela al CES una serie di soluzioni per la realtà ibrida

Lenovo propone diverse innovazioni e soluzioni per la realtà ibrida, inclusi prodotti più smart per il lavoro, la casa e il gaming.

In occasione del CES 2022, Lenovo presenta una serie di innovazioni e soluzioni per ottenere il massimo nella nuova realtà ibrida, dalla più recente lineup Thinkpad serie Z, passando per i nuovi Thinkbook e Yoga, fino alle novità Legion per il mondo gaming. La nuova lineup include di fatto un’ampia gamma di prodotti sostenibili in linea con la visione di Lenovo di Smarter Technology for All. Ridefinire l’esperienza utente con tecnologie innovative che supportano il lavoro, l’apprendimento e l’intrattenimento da remoto è il principale obiettivo delle ultime innovazioni di Lenovo.

La tecnologia Lenovo per le aziende

All’inizio del trentesimo anno dalla nascita di ThinkPad, Lenovo annuncia la nuova serie ThinkPad Z che include ThinkPad Z13 e Z16. Questi laptop offrono una combinazione di design all’avanguardia, esperienze di collaborazione ai massimi livelli, prestazioni eccellenti e sicurezza caratteristici del DNA di Thinkpad, con processori mobile AMD Ryzen PRO 6000 series con il chip per la sicurezza Microsoft Pluton. Dal prodotto alla confezione, la serie Z è improntata sulla riduzione dell’impatto sull’ambiente senza compromettere la durata della batteria, grazie all’uso di materiali ecologici anche per il packaging.

Al vertice del portfolio ThinkPad, i nuovissimi ThinkPad X1 Carbon di decima generazione, X1 Yoga di settima generazione e X1 Nano di seconda generazione, alimentati da Intel vPro con processori Intel Core di dodicesima generazione e Windows 11, sono ottimizzati per chi lavora in modalità ibrida alla ricerca di livelli di prestazione sempre maggiori, migliori funzionalità audio e video, e un laptop più sicuro che li protegga anche da remoto. Per quanto riguarda i PC desktop, Lenovo ha presentato ThinkCentre M90a Pro di terza generazione con funzionalità avanzate e intelligenti per la migliore esperienza utente e un desktop Tiny-in-One (TIO) denominato TIO Flex che reinventa il concetto di PC desktop aziendale All-in-One modulare presentato da Lenovo nel 2014.

I monitor, dall’home office alla conference room

Gli spazi di lavoro continuano a evolversi e i clienti sono alla ricerca di una tecnologia compatibile che consenta flessibilità tra l’ufficio e la casa. Il portfolio ThinkVision si espande con una nuova generazione di monitor professionali serie P da 27” progettati pensando alla flessibilità modulare, al benessere digitale e alla sostenibilità. Grazie al design della cornice praticamente quasi senza bordi e al display QHD si estendono gli spazi di lavoro degli utenti con una serie di nuove funzionalità che migliorano l’efficienza e la produttività sia in ambienti domestici che in ufficio. Lenovo ha introdotto una nuova lineup di display ThinkVision di grande formato (LFD), progettati per le sale riunioni o le aule didattiche. ThinkVision T86, T75 e T65 semplificano la collaborazione tra team, efficace tanto in presenza quanto da remoto grazie ai luminosi display 4K, un software integrato per la funzionalità lavagna che consente un’esperienza di scrittura confortevole, altoparlanti integrati, microfoni e una webcam modulare per videoconferenze più smart.

Il nuovo design dei laptop di lusso

Lenovo presenta la sua settima generazione di laptop Yoga 2-in-1 in occasione del decimo anniversario di Yoga. Il convertibile Lenovo Yoga 9i da 14” con Windows 11 è dotato di processore Intel Core i7-1260P fino alla dodicesima generazione con grafica Intel Iris Xe che offre prestazioni straordinarie. Progettato con un nuovo Comfort Edge, Yoga 9i può essere portato ovunque, sempre più affascinante grazie alle fasce laterali riflettenti. L’ultraportatile Yoga 7i è disponibile nelle versioni da 14” e 16” ed è progettato per massimizzare l’esperienza di intrattenimento.

Il modello da 14” presenta un display touchscreen OLED fino a 2,8K con gamma di colori DCI-P3 al 100% per la creazione di contenuti e una qualità delle immagini estremamente vivida con Dolby Vision, disponibile anche nella versione da 16” con touch screen opzionale. Il Lenovo Yoga 6 da 13” è realizzato con particolare attenzione alla sostenibilità, per ispirare scelte sempre più consapevoli sull’impatto ambientale. Il rivestimento è realizzato in alluminio riciclato e include un’opzione per un rivestimento in tessuto realizzato con il 50% di plastica riciclata e trattato con una finitura resistente alle macchie.

PC da gaming, la serie Legion

Lenovo Legion offre ancora una volta sessioni di gioco infinite e produttività ai giocatori di ogni generazione e ai creatori di contenuti, che ora possono godere universalmente della migliore esperienza di intrattenimento e gaming anche da postazioni di gioco domestiche. La gamma 2022 di PC, monitor, accessori, software e servizi per i gamer include i laptop Lenovo Legion 5i Pro e Lenovo Legion 5 Pro da 16”, nonché i laptop Lenovo Legion 5i e Legion 5 da 15”. Tutti e quattro i laptop offrono prestazioni di gioco Windows 11, mobilità eccellente e le più recenti GPU per laptop con scheda grafica NVIDIA GeForce RTX. Lenovo Legion 5i e Lenovo Legion 5i Pro sono dotati del più recente processore Intel Core i7-12700H di dodicesima generazione e Lenovo Legion 5 e Lenovo Legion 5 Pro sono dotati di processori AMD Ryzen di nuova generazione.

Presentati anche i nuovi monitor a bassa latenza come il Legion Y25-30, perfetto per i giocatori professionisti che cercano un monitor all’avanguardia. Entrambi i monitor Lenovo G27qe-20 e G24qe-20 sono certificati Eyesafe e e sono caratterizzati da bassa emissione di luce blu e una grande versatilità. Il mouse è fondamentale per ogni pro-player, e non solo, motivo per cui Lenovo ha introdotto due mouse ergonomicamente ottimizzati progettati con caratteristiche di presa ottimali. Il mouse wireless da gaming Lenovo Legion M600s e il mouse da gaming RBG Legion M300s sono entrambi superleggeri, con un peso inferiore a 75 g.

I dispositivi Lenovo per una casa smart

Lenovo Smart Clock Essential con Alexa Built-in è il nuovo dispositivo per uso privato nell’innovativa lineup per la casa smart di Lenovo. Questo orologio intelligente può aiutare l’utente a impostare timer e promemoria, e Alexa è lì per aiutare ad aggiungere articoli a un carrello Amazon e controllare la casa smart. Lenovo ha anche rilasciato due nuove opzioni di docking intelligente per Smart Clock, tra cui Lenovo Ambient Light Dock e Lenovo Wireless Charging Dock con Night Light. Anche le funzionalità del Lenovo Smart Frame sono state aggiornate per un utilizzo più semplice. I clienti possono semplicemente utilizzare il telefono per caricare le foto nella memoria integrata della cornice.