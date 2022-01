NETGEAR insignito del CES 2022 Innovation Awards Honoree

L’azienda si aggiudica il premio per Orbi Quadri-Band RBKE963, primo Sistema Mesh WiFi con nuova tecnologia WiFi 6E.

In occasione del Consumer Electronic Show 2022 – in scena a Las Vegas dal 5 all’8 gennaio – da oltre 50 anni uno degli eventi più influenti dedicati all’innovazione, NETGEAR presenta i nuovi prodotti e servizi per una connessione di livello superiore per la casa, l’ufficio e una gaming experience all’avanguardia. L’azienda statunitense apre così il nuovo anno all’insegna del successo lanciando il Sistema WiFi 6 Orbi Pro AX5400 (SXK50), il router Nighthawk WiFi 6E Tri-Band AX7800 (RAXE300), lo Switch Plus Multi-Gigabit (2.5G) Ultra60 PoE++ (M5108EUP) e NETGEAR Game Booster, un software pensato per la community dei gamer: il portfolio dei prodotti si arricchisce di nuove referenze in grado di garantire una rete sempre più sicura e performante.

L’Innovation Awards Honoree

Il colosso californiano conferma ancora una volta la propria leadership nel settore, aggiudicandosi il CES 2022 Innovation Awards Honoree per Orbi Quadri-Band RBKE963, il cui lancio in Italia avverrà a breve, il primo Sistema Mesh WiFi con la nuova tecnologia WiFi 6E. L’appuntamento di Las Vegas è l’occasione per introdurre i nuovi RAXE300 e SXK50, il servizio di Business VPN disponibile su Insight e NETGEAR Orbi 5G (NBK752), il primo sistema mesh WiFi 6 5G.

Nel dettaglio: Orbi Pro SXK50 è un Sistema WiFi Mesh Tri-Band compatto di facile utilizzo, capace di offrire una connettività più veloce e sicura rispetto al WiFi 5. Un dispositivo accessibile sotto ogni aspetto, ideale per le PMI e una garanzia per un utilizzo sia professionale che domestico, grazie al mesh in grado di eliminare le zone morte.

Lo switch Plus MS108EUP risponde alle esigenze delle piccole imprese e uffici domestici dove esiste un mix di dispositivi IT tradizionali, access point WiFi, sistemi di gioco sofisticati e un numero crescente di dispositivi IP e IoT che richiedono velocità, capacità multi-gig e potenza. Uno switch multi-gig come lo switch NETGEAR Ultra60 PoE++ Multi-Gigabit Ethernet Plus (MS108EUP) aiuta anche a reti PoE a prova di futuro per dispositivi alimentati da 60 W esistenti e futuri come i più recenti access point WiFi, illuminazione a LED, altoparlanti IP o telecamere PTZ 4K.

NETGEAR Game Booster

Con il Nighthawk Router Tri-Band WiFi 6E RAXE300, NETGEAR segna una nuova era grazie alla banda di 6GHz libera da interferenze e intoppi, un dispositivo che combina un design accattivante con funzionalità superlative capaci di raggiungere superfici di oltre 200mq con una connessione stabile, la naturale evoluzione del precedente Nighthawk RAXE500, già premiato nel 2021. NETGEAR non dimentica poi gli appassionati di gaming con il suo Game Booster, un pacchetto di servizi dedicato ai possessori di Orbi, tool preziosi per un’esperienza da veri professionisti.

La novità include DumaOS e Adblocker, Ping Heatmap e Geo Filter, due soluzioni che permettono ai giocatori di scegliere i server di gioco più veloci riducendo il ping.

“Ci impegniamo costantemente per arricchire il nostro portfolio di servizi, per dare valore alle esperienze online dei nostri clienti” ha dichiarato David Henry, presidente e GM Connected Home Products and Services di NETGEAR, che ha aggiunto “i clienti di Orbi si aspettano sempre il massimo delle prestazioni e siamo felici di dare loro la possibilità di raggiungere alti livelli di prestazione di gioco con NETGEAR Game Booster”. Il Router Nighthawk RAXE300, il Sistema Orbi Pro WiFi 6 SXK50 e il software NETGEAR Game Booster saranno disponibili in Italia nei prossimi mesi; mentre lo Switch Plus MS108EUP e il Sistema Mesh WiFi 6 5G NBK752 sono già disponibili.