Netflix, 5 serie TV da non perdere a gennaio 2022

Le migliori serie Netflix di gennaio 2022: dall’ultima stagione di After Life a un nuovo interessante show con Kristen Bell.

Netflix inizia il nuovo anno con una buona dose di contenuti, tra grandi ritorni e novità. Non soltanto introduce nel catalogo 5 film degni di nota, ma anche alcuni show televisivi interessanti. Quali sono, quindi, le migliori serie TV Netflix di gennaio 2022?

In questo articolo ne abbiamo raccolte 5 che non dovreste lasciarvi scappare.

Le migliori serie TV Netflix di gennaio 2022

Dalla prima serie di Ficarra e Picone all’ultima stagione di After Life, ecco gli show da vedere in questo primo mese dell’anno.

Incastrati

Ficarra e Picone sono protagonisti di una serie a metà tra commedia e giallo, disponibile dal 1 gennaio sulla piattaforma streaming. In Incastrati vestono i panni di Valentino e Salvatore, due sfortunati tecnici della TV che si ritrovano per caso sulla scena di un delitto e, per evitare di essere sospettati, finiscono per mettersi sempre più nei guai. Cercando di scappare, si troveranno anche a dover fare i conti con la mafia. Uno show che intrattiene e fa ridere, come da tradizione del duo siciliano, ma che non rinuncia a colpi di scena propri di un thriller.

After Life 3

La terza stagione di After Life è quella che conclude la storia di Tony, burbero giornalista che tiene lontane le persone e non riesce a superare il lutto della moglie. I nuovi episodi giungono su Netflix il 14 gennaio e, come suggerisce il trailer, vedranno il protagonista impegnato a spargere le ceneri del padre. Grazie ai suggerimenti dei suoi più cari amici e al ricordo della donna che ha amato, Tony si trasformerà in una persona migliore e ben disposta a fare del bene. After Life è una serie che bilancia benissimo momenti comici e drammatici, una vera chicca presente nel catalogo.

Archive 81 – Universi alternativi

Sempre il 14 gennaio si aggiunge al catalogo una serie horror in otto episodi, incentrata su un archivista che accetta di restaurare delle vecchie videocassette danneggiate del 1994. La sua storia si intreccia a quella di una documentarista, che stava anni prima indagando su una pericolosa setta. Così, la trama si dipana su due linee temporali diverse, mentre il protagonista cerca di far luce su quello che è successo alla documentarista e si convince di poterla in qualche modo salvare dall’orribile sorte che le toccò 25 anni prima.

Ozark 4 (Parte 1)

I primi sette episodi dell’ultima stagione di Ozark giungono sulla piattaforma il 21 gennaio. I coniugi Byrde continuano a condurre la loro pericolosa attività criminale nel noto altopiano in Missouri, sempre più invischiati negli sporchi affari del cartello. La trama riprenderà da dove si era interrotta, con il capo dell’organizzazione che deciderà di concludere un accordo con l’FBI e incaricherà proprio Marty e sua moglie a fare da mediatori. Agli abbonati non resta quindi che aspettarsi nuovi plot twist e momenti di alta tensione, mentre il finale si avvicina.

La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra

Agli sgoccioli del mese, precisamente il 28 gennaio, arriva su Netflix una serie interpretata da Kristen Bell. La trama si incentra su una donna di nome Anna, che trascorre noiose giornate tutte uguali in compagnia del vino e osserva, attraverso la finestra di casa sua, ciò che accade tutt’intorno. La sua vita prende una svolta inaspettata nel momento in cui un affascinante vicino si trasferisce di fronte alla sua abitazione e lei assiste a un orribile omicidio. Realtà o immaginazione? Difficile dirlo per Anna, quando tutti pensano sia solo un’altra delle sue allucinazioni…

