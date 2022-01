Netflix, 5 film da non perdere a gennaio 2022

I migliori film Netflix di gennaio 2022: eccone 5 da non lasciarsi scappare, da Monaco: sull’orlo della guerra a 4 metà.

Dopo un mese di dicembre 2021 altisonante per quanto riguarda le uscite cinematografiche, Netflix si appresta a distribuire buoni film anche a gennaio 2022.

Certo, è difficile eguagliare la qualità di pellicole come È stata la mano di Dio e Don’t Look Up, ma gli abbonati saranno felici di sapere che il nuovo anno parte con il piede giusto. Quali sono, quindi, i film Netflix da non perdere a gennaio 2022? Eccone 5 da aggiungere alla propria watchlist.

I migliori film Netflix di gennaio 2022

Da una commedia romantica che esplora il concetto delle anime gemelle a un promettente thriller di spionaggio con Jeremy Irons, ecco le pellicole da tenere d’occhio su Netflix nel mese di gennaio.

4 metà

In uscita il 5 gennaio, 4 metà trae ispirazione dalla struttura delle classiche commedie romantiche all’italiana, raccontando la storia di quattro personaggi e delle quattro coppie che loro potrebbero formare in due possibili realtà alternative. Nella pellicola, Luca e Sara si interrogano sul tema dell’anima gemella e quasi per sfida invitano a cena quattro amici che, guarda caso, sono single: Chiara (Ilenia Pastorelli), Matteo (Matteo Martari), Giulia (Matilde Gioli) e Dario (Giuseppe Maggio). Chi si innamorerà di chi?

Mother/Android

Il 7 gennaio è invece la volta di Mother/Android, film di fantascienza che immagina un futuro in cui gli androidi si ribellano minacciando di estinguere l’umanità. Così, quello che sembrava un tranquillo campeggio nei boschi per Georgia (Chloë Grace Moretz) diventa all’improvviso una disperata fuga per la sopravvivenza: la protagonista sarà dunque costretta a imbarcarsi col fidanzato Sam (Algee Smith) in un viaggio della speranza pur di arrivare a Boston, l’unica meta dove il figlio che sta aspettando potrà nascere in sicurezza.

Brazen

Una nota scrittrice di gialli ed esperta di crimini, Grace, torna di corsa nella casa di famiglia a Washington in seguito a una chiamata della sorella. Quando, tuttavia, quest’ultima viene assassinata e la sua doppia vita come webcam girl emerge, Grace ignora gli avvertimenti del posato detective Ed e si fa coinvolgere nelle indagini. A interpretare la protagonista è Alyssa Milano e il thriller, tratto dal romanzo Brazen Virtue di Nora Roberts, arriverà sulla piattaforma il 13 gennaio.

Il trattamento reale

Rom-com – in arrivo il 20 gennaio – che segue le vicende della parrucchiera newyorkese Izzy assunta per le nozze di un affascinante principe: tra i due, tuttavia, scocca la scintilla e dovranno decidere se far trionfare l’amore o il dovere. A vestire i panni dei protagonisti sono Laura Marano (A Cinderella Stories: Christmas Wish, The Perfect Date) e Mena Massoud (noto per aver vestito i panni di Aladdin nel noto live action Disney). Una storia piena di cliché e assolutamente prevedibile, ma che i più romantici potrebbero guardare con piacere e apprezzarne ogni minuto.

Monaco: sull’orlo della guerra

Alla tesa Conferenza di Monaco del 1938, ex amici che ora lavorano per governi in opposizione diventano loro malgrado spie allo scopo di svelare un segreto nazista. Vincitore di Oscar, Emmy e Tony, Jeremy Irons interpreta il primo ministro inglese in questo spy thriller diretto da Christian Schwochow, che ha trasposto fedelmente gli ambienti e i profili dei personaggi tratteggiati dalla penna di Robert Harris, autore della storia a cui il film si rifà. Disponibile su Netflix dal 21 gennaio, il film appassionerà certamente sia gli amanti dello spionaggio che quelli della grande storia, trasportando gli spettatori nell’autunno del 1939, stagione segnata da avvenimenti che avrebbero cambiato per sempre il corso dell’umanità.

