Blue Monday, Alexa e Prime Video per contrastare il malumore

Il giorno più triste dell’anno sta per arrivare: i “consigli” di Amazon per superare la giornata con l’aiuto di Alexa e di Prime Video.

Il Blue Monday, ovverosia il giorno più deprimente dell’anno che cade per “tradizione” il terzo lunedì di gennaio, è ormai alle porte. “Le feste sono finite, le prossime vacanze sono lontanissime, i fantasmi dei cenoni passati ci perseguitano – scrive in una nota Amazon – le giornate fredde e grigie riprendono a pieno ritmo e la lista dei buoni propositi per l’anno nuovo, ricordavamo fosse lunga, ma non così lunga”. Per fortuna, direbbe qualcuno, ci viene incontro la tecnologia, e nello specifico, alcune simpatiche proposte di Alexa e del servizio Prime Video.

Meno male che c’è Alexa

In questo comune e comprensibile senso di tristezza e malinconia, ci sono sicuramente delle cose che possono aiutarci a sollevare il morale: un po’ di attività fisica rilascia endorfine, un cioccolatino addolcisce la giornata, ma anche film, show e serie TV divertenti sono un ottimo rimedio contro i malumori e con Fire TV è sempre possibile guardare qualcosa per svoltare la serata, come con i grandi classici della risata come L’aereo più pazzo del mondo e titoli che sono ormai cult della commedia italiana.

C’è poi quella simpaticona di Alexa che, con la sua personalità intelligente e amichevole, sa sempre strappare un sorriso attraverso barzellette e Skill disponibili: ‘Domanda del giorno’, ad esempio, con divertenti quesiti ai quali rispondere per scalare la classifica settimanale, oppure ‘Quiz vero o falso’, per mettersi alla prova e sfidare la community di Alexa con centinaia di domande su diverse categorie di argomenti per passare il tempo in compagnia.

Anche interrogare il Genio Akinator su personaggi famosi, reali o immaginari che siano, è un ottimo modo per divertirsi, basterà dire “Alexa, apri Akinator” per iniziare. Infine, chiedere ad Alexa di riprodurre la playlist del cuore per ballare e cantare a squarciagola le proprie canzoni preferite è un vero e proprio toccasana per scacciare brutti pensieri. Amanti e cultori della musica, per tenere la mente occupata e farsi rapire da nuovi ritmi, potranno divertirsi con la Skill ‘Scopri la Canzone’ che, oltre a testare le conoscenze musicali, è un ottimo modo per aggiornare le proprie playlist.