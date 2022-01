Prime Video, 5 film da non perdere a gennaio 2022

I film Prime Video a gennaio 2022: ecco quelli che non dovreste vedere, dal nuovo capitolo di Hotel Transylvania a The Tender Bar.

Prime Video non rinuncia a distribuire film interessanti a gennaio 2022, oltre ad alcune serie che potrebbero rendere felici gli appassionati. Con il passare del tempo, il servizio di streaming incluso nell’abbonamento Prime senza costi aggiuntivi continua ad allargare la propria offerta.

Ma quali sono i migliori film Prime Video del mese? In questo articolo ne trovate 5 da non perdere, oltre a una lista di quelli non originali aggiunti al catalogo.

I film Prime Video di gennaio 2022

Dal nuovo capitolo di Hotel Transylvania a un film che darà spazio ai viaggi nel tempo, ecco le pellicole in uscita questo mese sulla piattaforma Amazon.

Time is up

Disponibile dal 3 gennaio, Time is up ha per protagonisti Vivien e Roy interpretati rispettivamente da Bella Thorne e Benjamin Mascolo. Lei è una talentuosa studentessa con la passione per la fisica e il desiderio di entrare in una prestigiosa università, lui un ragazzo problematico con un trauma alle spalle: un incidente li porterà ad avvicinarsi e a riflettere sulle loro vite, permettendogli di vivere senza paura il presente e di innamorarsi.

The Tender Bar

Ben Affleck e Tye Sheridan in un drammatico diretto da George Clooney. The Tender Bar, disponibile dal 7 gennaio, racconta la storia di J.R. Moehringer, un giovane che non ha mai conosciuto suo padre, speaker di una radio di New York. Cresciuto dallo zio Charlie, che manda avanti il bar Dickens e ha una singolare passione per la letteratura, il giovane cresce con il sogno di diventare uno scrittore. Grazie a un cast di alto livello e personaggi che sembrano davvero usciti dal passato, The Tender Bar descrive fedelmente le atmosfere degli anni ’70, attraverso una storia profonda e autentica.

Hotel Transylvania – Uno scambio mostruoso

Il quarto capitolo della saga cinematografica in computer grafica vedrà Drac ormai deciso ad andare in pensione: a prendere le redini dell’Hotel Transylvania saranno sua figlia Mavis e il genero Johnny, sebbene non lo abbia mai visto di buon occhio. Quest’ultimo, per essere accettato dal suocero, si fa trasformare in un mostro attraverso un raggio speciale, ma, per una strana coincidenza, la stessa macchina muta in esseri umani Dracula e i suoi amici. La pellicola si aggiunge a Prime Video il 14 gennaio.

Tre sorelle

Enrico Vanzina alla regia di una nuova commedia all’italiana: intitolata Tre sorelle, racconta la storia di una donna, Marina, che scopre il tradimento del marito e ne parla con la sorella Sabina, a sua volta lasciata dal coniuge. Le due decidono così di concedersi una piccola vacanza, insieme alla terza sorella e alla massaggiatrice di Marina, per ritrovare un equilibrio che tuttavia sarà rotto dall’arrivo del vicino Antonio. Il film approda nel catalogo il 27 gennaio.

Flashback

Il 31 gennaio arriva sulla piattaforma un film originale francese sui viaggi nel tempo. Grazie all’incontro con un bizzarro tassista in grado di trasportarla in diverse epoche, Charlie, avvocato di alto profilo, avrà la possibilità di vivere in prima persona importanti momenti storici e battaglie combattute dalle donne in nome della libertà. Per liberarsi di questo continuo ciclo di viaggi nel tempo, dovrà quindi scoprire qual è il suo ruolo di donna nella società e imparare come aiutare coloro che non hanno voce.

Film non originali su Prime Video a gennaio 2022

Di seguito è possibile trovare una lista di film, non prodotti da Amazon, inclusi nel catalogo dal mese di gennaio.

Contagion – 1 gennaio 2022

Una notte da leoni 2 – 1 gennaio 2022

Twilight – La saga – 1 gennaio 2022

The Hobbit – La trilogia – 1 gennaio 2022

3 Days to Kill – 1 gennaio 2022

50/50 – 1 gennaio 2022

Arancia meccanica – 1 gennaio 2022

Barry Lyndon – 1 gennaio 2022

La leggenda di Beowulf – 1 gennaio 2022

Blade Runner – 1 gennaio 2022

Elf – Un elfo di nome Buddy – 1 gennaio 2022

Eyes Wide Shut – 1 gennaio 2022

Io prima di te -1 gennaio 2022

Fargo – 1 gennaio 2022

Millennium – Quello che non uccide – 1 gennaio 2022

Millennium – Uomini che odiano le donne -1 gennaio 2022

Hannibal – 1 gennaio 2022

Viaggio in paradiso – 1 gennaio 2022

The Impossible – 1 gennaio 2022

Limitless – 1 gennaio 2022

Magnolia – 1 gennaio 2022

Miss Detective – 1 gennaio 2022

Virus letale – 1 gennaio 2022

Robot Chicken Walking Dead Special: Look who’s walking – 1 gennaio 2022

Romanzo Criminale – 1 gennaio 2022

Special Forces – 1 gennaio 2022

The Blind Side – 1 gennaio 2022

V per Vendetta – 1 gennaio 2022

Yes Man – 1 gennaio 2022

Consigli a San Valentino – 1 gennaio 2022

Aria di primavera – 1 gennaio 2022

Un cane per due – 1 gennaio 2022

La nostra storia – 1 gennaio 2022

Ariaferma – 7 gennaio 2022

My Son – 21 gennaio 2022

Stargate – 31 gennaio 2022

Stargate: Continuum – 31 gennaio 2022

Stargate SG-1 – L’arca della verità – 31 gennaio 2022

