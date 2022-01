Un inedito rumor indica che OPPO Find X5 Lite potrebbe arrivare sul mercato internazionale come rebrand di OPPO Reno7 5G: tutti i dettagli.

OPPO, brand cinese in estrema crescita anche nel mercato europeo e italiano, dovrebbe presto presentare la nuova famiglia di smartphone Android di fascia alta costituita da OPPO Find X5, OPPO Find X5 Pro e OPPO Find X5 Lite che, quest’ultimo, secondo gli ultimi rumor pubblicati in rete, sembra in arrivo come il semplice rebrand di OPPO Reno7 5G.

Un rumor svela che OPPO Find X5 Lite sarà il rebrand di OPPO Reno7 5G

Infatti, l’ente di certificazione al commercio europeo indica che con ogni probabilità OPPO Reno7 5G verrà presentato nel Vecchio Continente con il nome di OPPO Find X5 Lite. Se questa eventualità dovesse essere confermata, ci aspettiamo che il device arriverà con un design del tutto simile agli altri due dispositivi che l’azienda dovrebbe presentare nel corso delle prossime settimane.

OPPO Reno7 5G will launch as OPPO Find X5 Lite for European market. pic.twitter.com/bhHaEku66q — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) January 15, 2022

Le specifiche tecniche di OPPO Find X5 Lite non dovrebbero discostarsi da OPPO Reno7 5G: è atteso un display AMOLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, fotocamera puch hole da 32 MP in alto a sinistra e sensore di impronte integrato nel display. Sotto la scocca è atteso il processore Qualcomm Snapdragon 778G con 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di spazio di archiviazione interno, mentre come OS si parla di Android 11 con la personalizzazione ColorOS 12.

La componente multimediale dovrebbe fare affidamento a un sensore principale da 64 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP; la batteria, infine, è attesa da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 60 W.