Samsung Galaxy S22 Ultra: sarà un mostro di potenza

Samsung Galaxy S22 Ultra si mostra online; il device sarà un mostro di potenza con all’interno il SoC Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm.

Galaxy S22 Ultra si mostra all’interno del noto portale di benchmarking GeekBench. Cosa sappiamo del nuovo super flagship di casa Samsung?

Samsung Galaxy S22 Ultra su GeekBench: le prestazioni

Il nuovissimo S22 Ultra (ancora da svelare) è stato individuato nel benchmark online con Android 12, chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e 12 GB di RAM al seguito.

Per chi non lo sapesse, il device è l’ammiraglia del produttore sudcoreano prossima al debutto internazionale. Si dice che l’azienda toglierà i veli a questo e agli altri prodotti della serie (S22 e S22+) il prossimo 8 o 9 febbraio.

Adesso, tornando all’ S22 Ultra, avente numero modello SM-S908N, sembra che disporrà di ben 12 GB di RAM, di cui 9,94 utilizzabili per l’utente (secondo i dati rilevati dal benchmark). Per quanto riguarda i punteggi finali, nei test single core, il flagship si comporta alla pari con il Galaxy Tab S8+ avvistato pochi giorni fa, ma supera lo stesso con un punteggio multi-core più alto di 3.434 rispetto agli 3.195 segnati dal tablet.

Questi risultati potrebbero essere stati determinati dalla maggiore quantità di RAM utilizzata dal telefono. Potrebbe però non esserci una reale differenza nelle prestazioni della CPU o della GPU. E in generale, i benchmark non riflettono sempre scenari di utilizzo reali, quindi vi invitiamo a prendere questi risultati con “un pizzico di sale”. Semmai, i benchmark servono a confermare, ancora una volta, che il nuovo smartphone premium della casa coreana è in arrivo. Ricordiamo che questo potrebbe essere l’erede spirituale del “compianto” Galaxy Note 20 Ultra, poiché disporrà di uno slot per la S Pen integrato nella scocca.

Samsung potrebbe rilasciare la line-up del futuro a febbraio, anche se non è ancora chiaro se l’evento si svolgerà nella prima o nella seconda metà del mese.