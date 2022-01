Samsung vince il Best of Innovation nella categoria Gaming

Samsung Electronics è stata premiata al CES 2022 con il riconoscimento Best of Innovation per il suo monitor Odyssey Neo G8 da 32 pollici.

Samsung Electronics ha vinto il premio Best of Innovation nella categoria Gaming al CES 2022, con il suo monitor Odyssey Neo G8 da 32 pollici. Per il sesto anno consecutivo, la gamma monitor Samsung ha ricevuto inoltre i riconoscimenti 2022 Honoree per tutta la line-up, sia per l’Odyssey Ark da 55 pollici, che per l’Odyssey Neo G9 da 49 pollici, l’Odyssey Neo G8 da 32 pollici, l’Odyssey G8 da 34 pollici, lo Smart Monitor M8 da 32 pollici e l’High Resolution Monitor S8 da 32 pollici.

Samsung, monitor per hardcore gamer

Sono in tutto nove i premi che i monitor Samsung hanno ricevuto al CES di quest’anno, stabilendo un nuovo record per la gamma, alla più grande fiera dell’elettronica del mondo. Promosso dal CTA, che detiene e organizza il CES, il programma CES Innovation Awards mette in evidenza esempi di design e ingegneria in diverse categorie di prodotti di consumo. Tornando al Neo G8, si tratta di un monitor come scritto pensato per gli hardcore gamer.

E’ il primo al mondo dotato di schermo curvo 4K (3.840 x 2.160) 1000 R con frequenza di aggiornamento di 240 Hz e tempo di risposta di 1 ms (GtG), destinato a segnare l’inizio di una nuova era nell’innovazione dei monitor per gaming, offrendo prestazioni ultra nitide in grado di soddisfare anche i gamer più accaniti.

Queste caratteristiche si uniscono a funzionalità intelligenti e a una qualità dell’immagine dei Quantum Mini LED e Quantum HDR 2000, con luminosità massima di 2000 nit e un rapporto di contrasto statico di 1.000.000:1, in grado di far emergere i dettagli più impercettibili per la creazione di mondi più realistici. L’illuminazione core integrata nel retro del monitor rileva automaticamente i colori a schermo e li proietta nell’ambiente, per una più profonda sensazione di immersività.