Netgear Orbi Serie 9: il primo WiFi 6E quad-band al mondo

Netgear lancia il primo sistema WiFi 6E mesh quad-band al mondo con il nuovo Orbi serie 9, con 16 flussi WiFi e supporto a quattro diverse reti wireless.

Non ci sono dubbi che Netgear sia fra le aziende leader assolute per le soluzione WiFi, grazie a una gamma completa di prodotti che vanno dai router per gaming alle soluzioni mesh per le case più ampie. L’azienda è stata anche la prima ad abbracciare lo standard WiFi 6, e adesso propone la prima soluzione al mondo con ben quattro bande di frequenza a supporto del nuovo WiFi 6E, così da garantire connessioni ancora più stabili e veloci.

Il nuovo sistema Orbi Serie 9 infatti utilizza le tre bande definite dallo standard WiFi 6E, a 2,4GHz, 5GHz e 6GHz, ed aggiunge una quarta banda – sempre nel range dei 5GHz – per instaurare una comunicazione diretta e dedicata fra il router e i satelliti della rete mesh. In questo modo vengono risolti i problemi di interferenza e di congestione dei collegamenti fra componenti del sistema, così da riuscire ad ottenere connessioni di velocità sempre superiore.

Abbiamo così una rete con ben 16 flussi WiFi, che riescono a portare la velocità Gigabit dell’operatore negli angoli più nascosti della casa, oltre a una maggiore sicurezza grazie al supporto al più recente protocollo WPA3.

Se però da un lato il supporto al protocollo di sicurezza WPA3 ci dà una maggiore tranquillità sui dati che attraversano la nostra rete, dall’altro lato abbiamo una carenza di supporto per questo recente standard da parte di molti dispositivi, soprattutto quando parliamo di dispositivi per la Smart Home. Per questo motivo Netgear ha pensato a una rete WiFi parallela a quella principale, dedicata ai dispositivi IoT e ad eventuali altri device datati, che fa uso del precedente protocollo WPA2.

Arriviamo quindi ad avere ben quattro reti che possono essere impostate per gestire al meglio i flussi internet e i collegamenti con tutti i device: la rete principale WPA3, la rete IoT WPA2, una rete a 6GHz per i dispositivi più recenti che supportano il WiFi 6E, e la rete per gli ospiti.

Per il resto sia il router che i satelliti hanno quattro porte LAN Gigabit ciascuno, di cui una in grado di arrivare fino a 2,5Gbps, per collegare PC, Smart TV o altri device che richiedono una connessione più stabile e veloce. Il router ha poi una porta WAN per ricevere il segnale internet dal modem con supporto fino a ben 10Gbps. Il tutto gestibile dall’ottima app Orbi che già siamo abituati ad usare.

Netgear Orbi Serie 9 è disponibile al preordine in esclusiva sul sito del produttore, nella classica colorazione bianca e per la prima volta anche in colorazione nera, al prezzo di listino di €1699,99 per una configurazione composta da un router e due satelliti.