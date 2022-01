Samsung presenta l’Exynos 2200, il processore di Galaxy S22

Samsung ha appena svelato il nuovo processore proprietario relativo ai futuri Galaxy S22, i top di gamma prossimi al debutto internazionale.

L’Exynos 2200 sarebbe originariamente dovuto diventare ufficiale l’11 gennaio, ma oggi Samsung sta togliendo i veli al suo nuovo processore mobile. Sì, la nuova piattaforma per i futuri Galaxy S22 è finalmente ufficiale.

Samsung Exynos 2200: le caratteristiche

Il SoC ha una moltitudine di nuove funzionalità, da una GPU AMD con funzionalità grafiche simili a quelle di un PC come il ray-tracing con accelerazione hardware ai più recenti core CPU basati su ARM. Il chipset è già in produzione di massa, il che significa che è in coda per essere utilizzato nella prossima serie Galaxy S22 che dovrebbe essere svelata tra un paio di settimane.

Samsung ha utilizzato la sua più recente tecnologia di produzione di semiconduttori, EUV a 4 nm, per fabbricare il processore Exynos 2200. Il chipset ha una CPU octa-core tri-cluster, composta da un core Cortex-X2, tre core Cortex-A710 e quattro core Cortex-A510. Sebbene l’azienda non abbia rivelato le frequenze di esecuzione di ciascun cluster di CPU, prevediamo che il core Cortex-X2 abbia un clock a 2,8 GHz, i core Cortex-A710 a 2,5 GHz e i core Cortex-A510 a 1,8 GHz o 2GHz.

Si dice che la GPU Xclipse 920 basata su AMD RDNA2 sia una GPU ibrida posizionata tra quella dei dispositivi mobili e quella delle console di gioco. È in grado di gestire display 4K a 120Hz e display QHD+ a 144Hz. È dotata di ray-tracing basato su hardware e VRS (Variable Rate Shading).

VRS offre agli sviluppatori di giochi un modo per ridurre i tassi di ombreggiatura nelle aree dei fotogrammi in cui sono presenti meno modifiche, portando a un consumo energetico inferiore. Inoltre, il chipset ha AMIGO (Advanced Multi-IP Governor) per una maggiore efficienza energetica.

Il chipset supporta RAM LPDDR5 e le memorie UFS 3.1. L’OEM sudcoreano afferma che il suo nuovo processore offre un caricamento del gioco più rapido, frame rate più fluidi e un rapido multitasking.

La nuova NPU (Neural Processing Unit) dual-core all’interno dell’Exynos 2200 offre il doppio delle prestazioni rispetto alla generazione passata. Ciò significa che le funzionalità di intelligenza artificiale e fotografia funzioneranno più velocemente e in modo più affidabile.

L’ISP dell’Exynos 2200 non è cambiato molto rispetto a quello del 2100: supporta sensori da 200 MP ed è in grado di acquisire immagini da 108 MP a 30 fps e 64 MP + 32 MP simultanee a 30 fps. Quando si tratta di video, il nuovo chipset può registrare video 4K 120fps e 8K 30fps con HDR10+. Può riprodurre video 8K a 60 fps e video 4K a 240 fps.

Il nuovo chipset ha un modem 5G integrato con supporto per reti mmWave e sub-6GHz. Offre velocità di download teoriche fino a 10 Gbps in modalità EN-DC (E-UTRAN New Radio con 4G+5G), 7,35 Gbps su reti mmWave e 5,1 Gbps su reti sub-6GHz. Velocità di caricamento massime a 3,67 Gbps su reti mmWave e 2,55 Gbps su reti inferiori a 6 GHz.

Sulle reti LTE con 8CA, le velocità di download possono raggiungere fino a 3 Gbps e le velocità di upload fino a 422 Mbps.

Yongin Park, President of System LSI Business di Samsung Electronics, ha dichiarato: