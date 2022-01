Kena TIMVISION Full, la nuova promozione per lo streaming

Kena lancia il servizio TIMVISION Full dedicato allo sport, al cinema e all’intrattenimento TV in streaming.

Nuova promozione dedicata al pacchetto streaming Kena TIMVISION. L’operatore ha infatti reso disponibile il servizio Kena TIMVISION Full, che sostituisce quello denominato Kena TIMVISION Smart, con un cambio di prezzo che di fatto elimina i primi tre mesi scontati del precedente, ma anche i costi di attivazione. Sottoscrivendo infatti un nuovo abbonamento, si pagheranno 19,99 euro al mese per i primi nove, mentre successivamente si continuerà a usufruire del servizio pagando 29,99 euro mensili. Costo di attivazione, come accennato prima, gratuito.

Kena, servizi streaming e nuovo costo mensile

Con Kena TIMVISION Full si possono avere in un unico pacchetto diversi servizi streaming principalmente dedicati allo sport. Entrando nello specifico, coloro che attivano l’offerta possono usufruire di TIMVISION del valore di 6,99 euro al mese con Eurosport Player per i primi 12 mesi, di DAZNdel valore di 29,99 euro al mese e di Infinity+, del valore di 7,99 euro al mese (solo per i primi 12 mesi). In sintesi:

TIMVISION: film, sport, tutto l’intrattenimento di Discovery+, Serie TV, produzioni originali, cartoni, i canali del digitale terrestre, la Replay TV degli ultimi 7 giorni di Mediaset, Viacom e Discovery+.

. Infinity+ : il meglio del cinema, delle serie tv e del grande calcio europeo. Potrai avere le prossime tre stagioni della UEFA Champions League, con 104 big match disponibili per la prossima stagione. Migliaia di contenuti tra film, serie tv e cartoni animati, da vedere dove e quando vuoi, disponibili anche in 4k. Inoltre ogni settimana, un grande film in anteprima con Premiere. Infinity+ è incluso per 12 mesi nella tua offerta, decorsi i quali si disattiverà automaticamente senza costi.

1GB/mese di Traffico Internet 4G a scatti anticipati di 1KB con una velocità in download fino a 60 Mbps e in upload fino a 30 Mbps sul territorio nazionale, disponibile anche nei Paesi UE in 3G. All'Estero la velocità di connessione 3G dipende dalla Rete dell'Operatore.

L’offerta di Kena, sottoscrivibile acquistando e attivando una nuova SIMKena Mobile, con l’eccezione dei Servizi Infinity+ ed Eurosport Player che cesseranno automaticamente decorsi 12 mesi dall’attivazione della promozione, sono a tempo indeterminato, salvo recesso per giusta causa da parte di Kena che sarà comunicato al Cliente con un preavviso di almeno 30 giorni. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale dell’operatore mobile.