Samsung Galaxy Z Flip3: due motivi per comprarlo subito

Samsung Galaxy Z Flip3 è il pieghevole che traina le vendite dell’azienda: ecco perché, secondo noi, è il device da acquistare su Amazon.

Il 70% dei telefoni pieghevoli prodotti nel primo trimestre è costituito dal vendutissimo Galaxy Z Flip 3 di Samsung. Notiamo che la compagnia coreana sta sfornando un gran numero di foldable, mese dopo mese. Per quanto riguarda la produzione, dicembre 2021 è stato il secondo miglior mese di sempre per l’OEM leader al mondo e, ancora una volta, il flip phone si è rivelato essere la forza trainante delle vendite. Gli esperti prevedono che l’elevata domanda continuerà nel primo trimestre del 2022, ma probabilmente, tenderà a diminuire nei mesi a venire.

Samsung Galaxy Z Flip3: un successo su tutti i fronti

Samsung ha prodotto circa 1,4 milioni di smartphone pieghevoli a dicembre 2021, il che si traduce in un aumento anno su anno di un enorme 3.435%. Secondo l’analista DSCC, il Galaxy Z Flip 3 è stato il telefono pieghevole di maggior successo con quasi 1 milione di unità prodotte il mese scorso.

Corea, Europa e Stati Uniti sono stati i più grandi mercati di telefoni pieghevoli nel 2021, con una domanda in aumento su base annua negli Stati Uniti, in particolar modo. Quest’anno, si ipotizza che la domanda mantenga una tendenza al rialzo nel primo trimestre, in particolare da noi, dove Samsung potrebbe rilasciare circa il 56% della sua capacità di produzione pieghevole.

La produzione di foldable da parte della compagnia coreana nel primo trimestre dovrebbe aumentare del 568% anno su anno e superare così, l’incredibile cifra di 1,5 milioni di unità. Sebbene gli osservatori del mercato stimino che la domanda diminuirà nel secondo trimestre (del 60%, per la precisione), la società comunque riuscirà ad ottenere numeri in positivi per la prima parte dell’anno.

Questo flagship dal design a conchiglia potrebbe rappresentare il 70% della produzione di pieghevoli di Samsung nel primo trimestre, ma si stima che la domanda rallenterà nei mesi a venire.

Ecco perché vi consigliamo di acquistare il device adesso: su Amazon lo si porta a casa ad un costo veramente irrisorio. Stiamo parlando di soli 818,00€ contro i 1099,00€ di listino. Inoltre, vi è anche la possibilità di pagarlo a rate con Cofidis.

In seconda battuta, segnaliamo che è il device perfetto per chi cerca un terminale compatto. Ha un design innovativo, in grado di sposare il gusto dei fashion addicted.