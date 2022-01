Netflix e il dopo Squid Game: in arrivo oltre 20 nuovi titoli sudcoreani

Netflix dopo Squid Game continua a investire sulle serie tv sudcoreane: in arrivo più di 20 produzioni nell’arco del 2022.

Il mondo di Netflix è fatto di grandi successi, inanellati uno dopo l’altro dando a milioni di persone di cui parlare: molte chiacchiere infatti spesso si riversano sui social, parlando (bene o male) della serie del momento. Una di quelle che ha avuto più successo, con numeri da capogiro, è ovviamente Squid Game, produzione sudcoreana che solo di recente ha ricevuto il doppiaggio in italiano su Netflix.

Se infatti le serie tv di un tempo erano spesso radicate nelle grandi emittenti televisive statunitensi, il fatto che Netflix abbia aperto le porte al mondo intero ha permesso di scoprire migliaia di produzioni seriali provenienti da tutto il globo. Ora, per continuare a perseguire questo trend, Netflix ha scelto di produrre più di 20 nuove produzioni coreane che arriveranno nel 2022.

Netflix segue il trend di Squid Game con altre 20 produzioni coreane

La più interessante tra quelle segnalate rimane senza dubbio anche la più vicina ad arrivare: il 28 gennaio infatti sarà possibile vedere Non siamo più vivi (All of Us Are Dead), serial che racconterà le vicende di un gruppo di studenti delle superiori alle prese con un’invasione zombie all’interno del proprio edificio scolastico.

A seguire ovviamente non possiamo che citare Money Heist: Korea – Joint Economic Area, nient’altro che il remake sudcoreano de La Casa di Carta, serial spagnolo di grande successo. A seguire poi avremo:

A Model Family

Thirty-Nine

A Business Proposal

Forecasting Love and Weather

Juvenile Justice

Tomorrow

The Sound of Magic

Remarriage and Desires

The Accidental Narco

Somebody

The Fabulous

Love to Hate You

Black Knight

L’investimento di Netflix si farà valere anche sui lungometraggi: in arrivo infatti anche molti film sudcoreani sulla nota piattaforma di streaming, atti a rendere sempre più varia l’offerta dell’abbonamento. Nel caso non riusciste ad aspettare l’arrivo della prima serie, il 28 gennaio, vi ricordiamo che potrete trovare in questo articolo i 5 film da vedere se vi è piaciuto Squid Game.