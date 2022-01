Very: countdown per l’offerta 220 Giga, minuti e SMS illimitati

Partito il countdown sul sito di Very per l’offerta riservata a tutti coloro che divorano GB e provengono da Iliad, Fastweb e altri MVNO.

Very Mobile offre 220 Giga, minuti e SMS illimitati con attivazione, SIM e spedizione gratuite a tutti coloro che provengono da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri operatori come per esempio Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia o With U. Il costo della promozione, come evidenziato sulla homepage dove da ieri spicca un banner con un conto alla rovescia che ricorda il tempo rimanente per poter attivare l’offerta, è di 9,99 euro al mese.

Offerta Very 9,99€: caratteristiche

L’opzione tariffaria di Very Mobile è davvero interessante, considerando la grande mole di GB offerta, ben 220 su rete 4G fino a 30 Mbps in download e a 30 Mbps in upload, e la possibilità come sempre di avere minuti e SMS illimitati per chiamare o messaggiare verso tutti i numeri nazionali. Come d’abitudine dell’operatore mobile, infine, l’offerta si rinnova ogni mese, si pagano solo i costi dell’offerta e per non far spendere nulla in più, una volta finiti i Giga verrà bloccata la navigazione.

Per riattivarla, poi, basteranno due minuti: grazie al pulsante “Rinnova ora”, infatti, si potrà far ripartire subito la propria offerta, allo stesso prezzo di sempre, per un nuovo mese. Acquistare è semplice:

• Online: basta scegliere l’offerta e seguire le indicazioni. Il cliente, come scritto prima, riceverà la SIM nella sua cassetta postale normalmente in 5 giorni lavorativi, senza dover essere presente alla consegna. Una volta ricevuta la SIM, gli basterà scaricare l’app Very e attivarla con la video identificazione.

• In negozio: l’utente avrà la sua nuova SIM Very attiva in pochi minuti e potrà iniziare subito a utilizzarla.

Con la tecnologia di connessione in 4G di Very si può navigare senza particolari interruzioni guardando film, ascoltando musica e condividendo storie con buona fluidità. In più, grazie all’hotspot sempre incluso nelle offerte, i clienti possono utilizzare i Giga sul loro smartphone o condividerli con altri dispositivi connessi in Wi-Fi.