Un inedito leak su Xiaomi MIX 5 e Xiaomi MIX 5 Pro svela le probabili specifiche tecniche dei due device: sono attesi con un hardware da paura.

Xiaomi sta lavorando a un nuovo flip phone per contrastare lo strapotere di Samsung nel settore dei foldable, ma il colosso cinese è ancora impegnato nella realizzazione del successore di Xiaomi MIX 4. In queste ore, infatti, un inedito leak ha svelato in anticipo le probabili specifiche tecniche di Xiaomi MIX 5 e Xiaomi MIX 5 Pro sottolineando quanto il colosso hi-tech sia intenzionato ad alzare l’asticella verso un nuovo livello.

Sono queste le specifiche leak di Xiaomi MIX 5 e MIX 5 Pro?

Entrambi gli smartphone dovrebbero montare display AMOLED Samsung E5 da 6.73 pollici con tecnologia LTPO 2.0, tecnologia ULPS, frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120 Hz, risoluzione WQHD+ e una luminosità massima paria a 1500 nits. Insomma: se Xiaomi MIX 4 è tutto sommato costituito da un pannello di tutto rispetto, l’azienda avrebbe deciso di superarsi per arrivare a offrire una nuova esperienza utente tipica degli smartphone premium.

Secondo il leaker la serie Xiaomi MIX 5 dovrebbe continuare a utilizzare una fotocamera frontale sotto il display, ma viene sottolineato che la compagnia avrebbe raggiunto un nuovo livello di dettaglio in grado di garantire scatti selfie migliori e in generale una user experience superiore a quella offerta invece dalla precedente generazione.

Per quanto riguarda l’hardware, sebbene il leak non ne faccia menzione, è piuttosto lecito aspettarsi la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (o del MediaTek Dimensity 9000), RAM di tipo LPDDR5, storage interno di tipo UFS 3.1, una batteria con ricarica rapida superiore a 120 W e Android 12 con la personalizzazione MIUI 13.