Rainbow Six Extraction disponibile per tutte le piattaforme

Ubisoft annuncia che Rainbow Six Extraction è ora disponibile con il totale cross-play, cross-save, e cross-progression su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia, Amazon Luna, Ubisoft Store, Windows PC e Epic Games Store. Il gioco sarà disponibile al lancio con Xbox Game Pass e potrai anche abbonarti a Ubisoft+ su PC, Stadia e Amazon Luna.

Rainbow Six Extraction

Con uno sviluppo condotto da Ubisoft Montreal dagli studi Ubisoft associati di Bucharest, Bordeaux e Saguenay, Rainbow Six Extraction è un gioco di cooperazione tattica online in PVE fino a tre giocatori che schiera gli amatissimi Operatori dell’universo di Rainbow Six selezionati appositamente per affrontare, contenere ed eliminare una letale minaccia aliena mutante. Le zone di contenimento sono situate in quattro differenti aree degli Stati Uniti e sono infestate dal parassita alieno che crea ed evolve il suo mutevole ecosistema.

Scegli tra 18 Operatori di Rainbow Six, ognuno equipaggiato con specifiche attrezzature REACT, armi, gadget e abilità da apprendere e padroneggiare. Durante ogni incursione, le squadre affronteranno la difficile scelta di proseguire per avere ricompense maggiori o salvare i compagni catturati: lasciarli al loro destino significa avere un Operatore temporaneamente non disponibile.

La Standard Edition è disponibile per 39,99 € e comprende contenuti post-lancio gratuiti, un sistema deep gear e di progressione delle abilità, quattro livelli di difficoltà personalizzabili, oltre 90 tra armi e gadget, 12 mappe dinamiche, 13 tipi di missioni, imprevedibili mutazioni dei nemici

e molto altro. Ulteriori contenuti ti aspettano in Rainbow Six Extraction, con una vasta quantità di contenuti gratuiti e aggiornamenti post-lancio a supporto di un endgame disponibile al lancio.

La Deluxe Edition comprende tutto il contenuto della Standard Edition e tre pacchetti bonus al prezzo di 49,99 €. Per assicurare una adeguata introduzione al gioco, il programma Buddy Pass di Rainbow Six Extraction proseguirà fino a poco dopo il lancio, permettendo ai possessori del gioco di invitare due amici a giocare online in co-op da qualsiasi piattaforma per un massimo di 14 giorni anche se non sono in possesso del gioco.