Il design della fotocamera principale di Xiaomi 12 Ultra è stato svelato da un leak: sarà qualcosa di mai visto prima su uno smartphone.

Dobbiamo ringraziare un rumor del famoso leaker Digital Chat Station se abbiamo l’opportunità di scoprire in anticipo il probabile design della fotocamera principale di Xiaomi 12 Ultra. Se con il lancio di Xiaomi 11 Ultra il colosso cinese si era spinto a introdurre un display secondario posteriore, la nuova generazione stravolgerà completamente il concetto di smartphone puntando su una fotocamera mai vista prima d’ora su un telefono.

Un rumor svela il probabile design della fotocamera di Xiaomi 12 Ultra

Secondo Digital Chat Station, infatti, il modulo fotografico posteriore occuperà l’intera larghezza del telaio arrivando grossomodo a interessare circa 1/3 dello spazio a disposizione. Ma c’è di più: secondo il leaker il design innovativo del modulo fotografico avrà una certa somiglianza con quello che troverà posto nella nuova gamma di smartphone Vivo di fascia alta – forse della serie X80.

Infatti, prendendo per buono una rappresentazione a mano del retro dei due device, notiamo come sia Vivo che Xiaomi utilizzeranno l’intera larghezza del device per introdurre una fotocamera circolare. I due device, però, non sono completamente identici: se Xiaomi 12 Ultra punterà a un modulo circolare posizionato nel centro esatto del device, la soluzione di Vivo dovrebbe invece spostarsi leggermente verso sinistra.

Xiaomi 12 Ultra è atteso con una fotocamera posteriore quadrupla con almeno un sensore telescopico con zoom ottico 5x, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ricarica rapida a 120 W e un display generoso con tecnologia LTPO 2.0 e frequenza di aggiornamento a 120 Hz.