È il momento perfetto per comprare un nuovo iPhone 13

Il nuovo iPhone 13 di Apple si trova in super sconto su Amazon ad un prezzo davvero incredibile, con spedizione gratuita e veloce per i membri Prime.

Se stavate aspettando il momento perfetto per acquistare un nuovo iPhone 13, sappiate che oggi è il vostro giorno fortunato. Il melafonino di Apple gode infatti di uno sconto davvero molto interessante su Amazon: lo si può portare a casa a 859,00€ (in versione da 128 GB e in colorazione Midnight) al posto di 939,00€. Praticamente uno sconto del 9% sul prezzo di listino, con spedizione gratuita e celere se siete abbonati al servizio Prime. In più, l’azienda offre la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate mediante la piattaforma Cofidis. Ovviamente si tratta di un telefono “sbloccato”, non legato ad alcun operatore virtuale o nazionale. Arriva già con iOS 15 installato ma, come sempre, non c’è il caricabatterie in confezione. Ricordatevelo.

iPhone 13: l’affare del momento

Difficiel spiegarvi perché conviene comprare un iPhone. Stiamo parlando di uno dei telefoni più venduti degli ultimi mesi, campione di vendite e dalle prestazioni eccellenti, sia sul versante fotografico che sul fronte della potenza bruta. Inoltre, se avete un “ecosistema Apple“, non potete non averlo. C’è il modem per le reti 5G, due fotocamere (wide e ultra wide) super nitide con Cinema Mode e filtri per le foto (il software è incredibile). In più, la mela regala 3 mesi di Apple Arcade in omaggio con il nuovo device e un mese di Apple TV+ (ci sono serie bellissime come See, The Morning Show e Ted Lasso).

Ma le novità non finiscono qui: che lo usiate per lavoro, per svago, per i vostri social preferiti, questo è uno dei flagship più versatili del momento. Il display poi, è spettacolare nella fruizione dei contenuti multimediali grazie alla sua tecnologia OLED Retina. Se tutto questo non vi basta, vi segnaliamo che c’è la ricarica wireless e la fast charge con MagSafe o via cavo, una capiente batteria che assicura un giorno di autonomia e molto altro ancora. Con un prezzo così basso, non potete non approfittarne.