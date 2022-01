Samsung Galaxy S22 Ultra: ecco perché sarà il device “da battere”

Samsung Galaxy S22 Ultra è senza segreti: una prima infografica del dispositivo è trapelata online e ci suggerisce quali saranno le sue caratteristiche.

Si dice che l’imminente gamma di Galaxy S22 di punta di Samsung verrà rilasciata l’8 febbraio 2022. Prima del debutto, l’azienda sudcoreana ha iniziato ad accettare i preordini per i dispositivi. E ora, un’immagine infografica del Galaxy S22 Ultra è trapelata rivelando le sue specifiche chiave.

Samsung Galaxy S22 Ultra è senza segreti

Il noto insider online Anchor Technology Network ha appena condiviso un’infografica relativa al prossimo Samsung Galaxy S22 Ultra. L’immagine rivela dettagli sul display, sullo storage e su tutti gli altri dettagli del device.

Non di meno, si dice che il terminale sarà dotato di una fotocamera principale da 108 MP con apertura f/1.8, di un teleobiettivo da 10 MP con zoom 3x e apertura f/4.9, un sensore da 10 MP con zoom 10x e apertura f/4.9 e, infine, sappiamo che ci sarà una lente ultra-wide da 12 MP con apertura f/2.2. Anteriormente vanterà uno snapper da 40 MP con un’apertura f/2.2.

Sicuramente verrà venduto arriverà nelle varianti con processore Snapdragon 8 Gen 1 ed Exynos 2200. Tuttavia, recenti fughe di notizie hanno affermato che la variante Exynos arriverà in poche regioni. Sicuramente in Europa noi l’avremo.

Passando alle specifiche del display, la foto condivisa sul web rivela che S22 Ultra sarà dotato di un grande pannello AMOLED 2X dinamico a 120 Hz da 6,8 pollici con una luminosità di picco di 1500 nits.

Sul fronte dell’archiviazione, queste sono le opzioni con cui arriverà sul mercato: 12 GB di RAM + 128 GB, 12 GB di RAM + 256 GB e 16 GB di RAM + 512 GB.

Sotto la scocca troveremo una batteria da 5000 mAh in grado di supportare la ricarica rapida da 45 W; autonomia top e velocità di ricarica incredibile: dallo 0% al 70% in meno di trenta minuti.

Dulcis in fundo, troveremo la S Pen e lo slot per la penna inserito nella scocca del telefono. Avrà una latenza di soli 2,8 ms. Appuntamento all’8 febbraio dunque, per la presentazione ufficiale.