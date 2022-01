Samsung: perché il Galaxy S22 Ultra sarà perfetto per il gaming

Samsung Galaxy S22 Ultra sarà perfetto per gli amanti del gaming da mobile: le prestazioni GPU del nuovo processore Exynos 2200 sembrano incredibili.

Il Galaxy S22 Ultra sarà il prossimo smartphone premium di fascia alta di casa Samsung. Si dice che l’azienda si stia preparando per un evento di lancio dell’8 febbraio.

Samsung Galaxy S22 Ultra: l’Exynos 2200 ci stupisce

Ora, il noto leaker Ishan Agarwal ha condiviso i punteggi dei benchmarking emersi su AnTuTu, Geekbench e GFXBench relativi allo smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra grazie ad una fuga di notizie condivisa da MySmartPrice. Queste informazioni fanno luce sul processore del telefono.

La variante con processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 sotto il cofano è già emerso online in passato. Agarwal ha fatto luce sulle specifiche tecniche ottenute con la variante avente Exynos 2200.

Il colosso tecnologico sudcoreano ha annunciato il 18 gennaio la nuova piattaforma proprietaria. Il dispositivo, con il suddetto SoC, ha registrato 965.874 punti nel test benchmark AnTuTu. Allo stesso modo, ha ottenuto 1108 e 3516 nei test Geekbench single-core e multi-core. In GFXbench Aztec, si è assicurato uno score record di 109 FPS.

Samsung continua a mantenere segreti i dettagli e le specifiche degli smartphone della serie Galaxy S22. Tuttavia, un rapporto di Gadgets 360 suggerisce che tre telefoni della serie Galaxy S22 potrebbero fare il loro debutto all’evento Samsung Galaxy Unpacked 2022, che si svolgerà il mese prossimo.

Secondo quanto riferito, il modello Ultra sfoggerà un gigantesco display Dynamic 2X AMOLED da 6,8 pollici con Quad-HD + (risoluzione 3080 x 1440) e frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Sul fronte fotografico il telefono ospiterà una fotocamera principale da 108 MP, un obiettivo ultrawide da 12 MP e due tele da 10 MP che supportano lo zoom ottico 3x e 10x. Inoltre, il device potrebbe trarre la sua energia da una batteria da 5.000 mAh che offre supporto per la ricarica rapida da 45 W.

Diverse fughe di notizie passate suggeriscono che il telefono potrebbe essere disponibile in quattro accattivanti opzioni di colore tra cui Phantom White, Phantom Black, Burgundy e Green. A parte questo, è probabile che venga fornito con una S Pen e venga spedito con 12 GB di RAM. Il Galaxy S22 Ultra potrebbe disporre di Android 12 out of the box con skin personalizzata One UI 4.0.

Perché sarà perfetto per il gaming?

Semplice: l’Exynos 2200 dispone di una innovativa GPU di AMD, in grado di consentire al terminale di eseguire il Ray Tracing nei giochi, titoli con un frame rate elevatissimo assicurando quindi un’esperienza di gioco simile a quella vista su console. Non di meno, Samsung Dex permetterà di usare lo smartphone come un prodotto desktop, perfetto per la produttività o il gaming più spinto. Immaginate di giocare a PUBG Mobile su un grande monitor da 43″, in esecuzione direttamente dal vostro (futuro) S22 Ultra con GPU AMD, connesso senza fili alla TV.