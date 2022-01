Apple: tutti in attesa per il trimestre dei record

Secondo quanto riferito, il trimestre appena passato dovrebbe essere stato “da record” per Apple; ecco cosa è emerso in queste ore.

Secondo quanto si apprende in rete in queste ore, sembra che Apple è stata in grado di riportare il miglior trimestre della sua storia. I dati li avremo soltanto fra un paio di giorni; intanto, sappiamo che le vendite del colosso americano sono state da record.

Apple: un trimestre incredibili con spedizioni eccezionali

L’OEM di Cupertino riporterà i risultati degli utili per il quarto trimestre del 2021 il prossimo giovedì (domani); secondo quanto si vocifera, il trimestre appena passato potrebbe essere stato il migliore in tutta la storia dell’azienda.

Anche gli esperti analisti di Wall Street suggeriscono che Tim Cook sia riuscito a far riportare alla sua società un fatturato di 118,3 miliardi di dollari per il periodo che comprende anche le vacanze natalziie, secondo quanto ipotizzato da Yahoo Finance. Questa cifra sarebbe un record di entrate trimestrali di tutti i tempi per Apple, superando i 111,4 miliardi di dollari guadagnati nel trimestre di un anno fa.

I nuovi prodotti in vendita durante il quarto trimestre sono stati i seguenti:

i modelli iPhone 13;

gli smartwatch Apple Watch Series 7;

l’iPad mini di sesta generazione;

l’iPad di nona generazione;

gli AirPods di terza generazione;

I modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici.

Segnaliamo che la mela ha anche reso disponibile HomePod Mini in tre nuovi colori e ha rilasciato un simpaticissimo panno per la pulizia degli schermi. La compagnia ha riportato ottimi risultati sugli utili durante la pandemia, anche per via del fatto che i suoi terminali e servizi (pensiamo a Music, TV+, Fitness) sono stati particolarmente per coloro che hanno lavorato da remoto.

Dulcis in fundo, l’azienda riporterà i risultati degli utili giovedì prossimo. Vi terremo aggiornati sugli ultimi sviluppi in merito.