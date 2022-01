MacBook Pro da 14″: DISPONIBILE su Amazon (SCORTE LIMITATE)

Il nuovo laptop di Apple, il MacBook da 14 pollici, è nuovamente disponibile su Amazon al prezzo di listino di 2349€, ma siate veloci: ci sono pochi pezzi.

Fermi tutti: se stavate aspettando il momento ideale per comprare un nuovo MacBook Pro da 14″, sappiate che oggi è il vostro giorno. Il prodotto è tornato disponibile sul noto portale di Amazon, anche se al momento della stesura di questo articolo ci sono solo 7 pezzi. Certo, il prodotto non è in sconto, ma considerando quanto è raro e quanto sia difficile trovarne uno in commercio, questa occasione è da prendere al volo. Costa 2349,00€, come da listino, ma c’è la spedizione celere Prime in un solo giorno e la garanzia dell’e-commerce sull’acquisto.

MacBook Pro da 14″: disponibile, siate veloci

Sì, ci siamo: girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in questa offerta (anche se proprio “offerta” non lo è). Il noto dispositivo per professionisti di Apple è finalmente online, pronto per essere comprato. Costa 2349,00€ (prezzo di listino) ed ha una CPU da 8 core e la GPU da 14 core. L’SSD in questione invece è da 512 GB. Sotto la scocca ci sono anche 16 GB di RAM e il pannello è da 14 pollici e gode della tecnologia Mini-LED che assicura neri assoluti e una nitidezza e una luminosità senza eguali.

Inutile dirvi le sue caratteristiche e le sue prestazioni: chi lo vuole comprare, sa benissimo le sue qualità. Ci sono tantissime porte (USB C Thunderbolt, HDMI, per la SD, per le cuffie e molto altro); certo, non è sottile come il Pro da 13″ ma questa è una workstation per chi, col computer, ci lavora, in mobilità o in ufficio.

La batteria assicura ore ed ore di autonomia anche sotto sforzo, con carichi di lavoro pesanti su Premiere Pro, DaVinci, FinalCut Pro e similari. È una macchina per fotografi, sound designer, programmatori, video editor, insomma. Chi lavora con i contenuti multimediali non può farne a meno.

Sbrigatevi ad acquistarlo se siete interessati: non sappiamo quando finirano le scorte.