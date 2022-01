Halo: la nuova console per il gaming firmata Lenovo

Un insider avrebbe rivelato un dispositivo Lenovo, Halo, uno smartphone da gaming capace di far impallidire le migliori console da gioco.

Continua la produzione di smartphone da gaming, delle vere e proprie console da gioco capaci di fare anche telefonate e sfruttare le app e la messaggistica istantanea. Stavolta è il turno di Lenovo, che sembrerebbe a lavoro su un dispositivo dal nome Halo.

Con un design più accattivante (pieno di luci) e un nome che in qualche modo richiama una saga storica di Xbox (ma con cui non ha nulla in comune), il device dovrebbe essere più una sorta di potente console da gaming capace di sfruttare le funzionalità classiche di uno smartphone.

Lenovo Halo, lo smartphone che sfida le console da gaming

Il dispositivo dovrebbe avere una fotocamera anteriore punch-hole, esattamente su un display da 6,67 pollici, un P-OLED FullHD+ capace di raggiungere i 144 Hz. Posteriormente invece dovrebbe avere una fotocamera tripla da 50MP, che come ormai è consueto sfrutterà l’IA per ottimizzare la resa delle foto e dei video.

È tecnicamente però che Lenovo Halo brilla: al suo interno infatti dovrebbe avere un processore nuovo della Qualcomm, il SM8475, affiancato a 16GB di RAM, una memoria interna UFS 3.1 da 256 GB e una batteria da 5.000 mAh (ricarica rapida da 68 watt).

Non mancano infine le misure: la più interessante è senza dubbio lo spessore, che dovrebbe assestarsi sugli 8 millimetri. Insomma, da quello che potete vedere dalle specifiche la potenza di fuoco c’è, e tutto è mascherato dentro ad un design accattivante ma non troppo carico d’estro. Il dispositivo competerà sul mercato con il solido Asus ROG Phone, oltre che con le Gaming Edition dei dispositivi K di Redmi.

Per quanto riguarda la data d’uscita, ancora non sappiamo nulla: ipotizzandone una buona per il lancio, potremmo tirare a indovinare mettendo il segno sul calendario nella stagione autunnale, intorno ad ottobre o novembre. Il prezzo, invece, non è ancora noto e nemmeno si ipotizza, ma di sicuro sarà alto.