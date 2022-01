Samsung ufficializza il Galaxy Unpacked: ecco quando si terrà

Dopo settimane di rumor, leaks, indiscrezioni e fughe di notizie, finalmente ci siamo: Samsung ha appena ufficializzato la data del Galaxy Unpacked 2022.

Samsung ha appena confermato il lancio del 9 febbraio della serie Galaxy S22. Ci siamo, finalmente: dopo settimane di indiscrezioni, abbiamo finalmente una prima data ufficiale.

Samsung Galaxy Unpacked: cosa aspettarci?

Ci sono stati molti rumors riguardo alla data del prossimo grande evento Galaxy Unpacked, ma tutti sembravano essere d’accordo sul fatto che si sarebbe svolto a febbraio. Non sapevamo se l’evento si sarebbe tenuto nella prima o nella seconda metà del mese e oggi abbiamo finalmente la risposta.

La compagnia ha appena confermato l’evento Galaxy Unpacked 2022 per il 9 febbraio. Inutile dire che la società presenterà il Galaxy S22, il S22+ e il S22 Ultra all’evento. Ancora una volta, questo sarà uno show interamente virtuale.

La data di debutto non è una sorpresa. Come forse avrete sentito, da alcuni teaser trapelate sul Web poche ore fa, si scopre che il prossimo evento Galaxy Unpacked di Samsung è previsto per il 9 febbraio 2022.

L’evento ci mostrerà la nuova serie di punta S22; ci sarà anche l’erede del Galaxy Note, il modello avente lo slot per la S Pen, ovvero il Galaxy S22 Ultra. Potremmo anche vedere sul palco la serie Galaxy Tab S8.

Non preoccupatevi: vi riporteremo tutte le novità in merito, proprio come abbiamo fatto in passato, quindi, vi invitiamo a restare connessi con noi per essere sempre informati a riguardo.

Sarà un evento di lancio molto interessante per la compagnia, dopo il silenzio che si è instaurato sulla serie Note. La gamma Galaxy S sta attraversando un grande cambiamento ora che, per la prima volta, ci sarà un device con slot per la S Pen inserito nella scocca del device.

Voi quale dispositivo attendete con maggior enfasi? Fatecelo sapere.