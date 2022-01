Samsung Galaxy S22, svelato in Rete: ecco tutte le specifiche

Il Samsung Galaxy S22 è comparso in rete con scatti, dettagli, prezzi e specifiche tecniche di ogni dispositivo in uscita quest’anno.

Mentre attendiamo il reveal ufficiale, che dovrebbe tenersi il 9 febbraio alle ore 16.00, su internet sono comparsi molti dettagli legati al nuovo Samsung Galaxy S22 e le sue varianti. I dettagli leakati mostrerebbero tre dispositivi, il Galaxy S22, l’S22+ e quello che a tutti gli effetti sembra il successore del Note, ovvero il Galaxy S22 Ultra.

Galaxy S22

Il primo dispositivo avrà uno schermo da 6,1 pollici, un AMOLED 2X Dynamic con risoluzione 2340×1080 px e un refresh rate variabile di 120Hz. Il tutto avrà un’illuminazione da 1500 nits massima e come vetro il Gorilla Glass Victus.

Il processore del telefono sarà un Exynos 2200 da 4nm, con un octa-core, 8GB di RAM e una scheda grafica AMD RDNA 2. Non mancheranno infine Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e il 5G. Per la fotocamera, posteriormente avremo 50 MP (f/1.8, OIS, 1/1.56″, 1.0 µm) di sensore principale, 12MP (f/2.2, 1/2.55″, 1.44 µm) per l’ultrawide e 10MP (f/2.4, OIS, 1/3.94″, 1.0 µm) per lo zoom 3x. Anteriormente, invece, una 10MP (f/2.2, 1/3.24″, 1.22 µm) per i sefie.

La batteria a supporto sarà una 3.700 mAh, sarà possibile caricare lo smartphone con il cavo o wireless e avrà una dimensione di 146 x 70,6 x 7,6 mm, peso 167g. Il prezzo sarà di 849€ per la versione base con 128GB, 899€ pe quella con 256GB. Le colorazioni disponibili saranno Bianco, Verde, Oro Rosa e Nero.

Plus

Il dispositivo successivo avrà schermo più grande e batteria migliorata, con un 6,6 pollici AMOLED 2X Dynamic da 2340x1080px, stesso refresh rate da 120Hz variabile ma una luminosità più ampia, massimo 1750 nits. La batteria invece sarà da 4.500 mAh.

Le fotocamere saranno le stesse del modello base, ma le dimensioni saranno leggermente più grandi, 157,4 x 75,8 x 7,64 mm, con un peso di 195 g. Il Galaxy S22+ partirà da 1.049 per il modello da 128GB, mentre costerà 1.099 quello da 256 GB. Le colorazioni saranno le stesse del precedente modello, Bianco, Verde, Oro Rosa e Nero.

Ultra

Questo dispositivo vanterà un display da 6,8 pollici AMOLED 2X Dynamic da 3080×1440 px, un sistema di refresh rate variabile migliorato che permetterà di passare da 1 a 120Hz, una luminosità massima di 1750 nits e lo stesso Gorilla Glass Victus a protezione.

All’interno invece avremo le stesse specifiche del Galaxy S22+, ma decisamente migliorate (a detta del leak). Le fotocamere saranno invece le seguenti per la parte posteriore: 108MP f/1.8 con OIS, 12MP (f/2.2, 1/2.55″, 1.4 µm, AF) ultrawide, due da 10MP: una con zoom 3x (f/2.4, 1/3.52″, 1.12 µm, OIS) e una con zoom 10x (f/4.9, 1/3.52″, 1.12 µm, OIS). Anteriormente ci sarà una 40MP (1/2.8″, 0.7µm, AF).

Il prezzo di questo dispositivo partirà da 1.249€ per la versione da 128GB, 1.349€ per quella da 256GB (con 12 GB di RAM) e il top di gamma, con 512GB di memoria e 12 GB di RAM a 1.449€. Le colorazioni saranno più scure, ma sempre Bianco, Verde, Burgundy e Nero.