iOS 15.4 permetterà di sbloccare l’iPhone con la mascherina

Con iOS 15.4 Beta arriva la possibilità di sbloccare l’iPhone (dal modello 12 in poi) con mascherina al seguito: vediamo i dettagli di questa feature.

iOS 15.4 Beta consente agli utenti di utilizzare lo sblocco con il volto Face ID con l’ausilio di una mascherina sanitaria. Dopo quasi due anni di pandemia, arriva finalmente la feature che tutti aspettavamo.

iOS 15.4 Beta: il Face ID con la mascherina funziona solo sui nuovi modelli

La versione beta di iOS 15.4 introdotta poche ore fa ha aggiunto la nuova funzionalità più attesa di sempre: l’azienda ha consentito l’utilizzo di Face ID con una mascherina chirurgica e senza un Apple Watch per l’autenticazione.

L’OEM di Cupertino afferma che la funzione può “riconoscere le caratteristiche uniche intorno all’occhio” a fini dell’autenticazione. Se si sceglie di utilizzare questa feature durante la configurazione, bisognerà scansionare nuovamente il viso per il Face ID. Da lì, i sensori saranno in grado di sbloccare l’iPhone anche quando si indossa una maschera.

Nell’app delle Impostazioni, c’è un nuovo interruttore “Usa Face ID con una maschera” che può essere attivato o disattivato se si cambia idea sulla maschera, e c’è una nuova funzione per “Aggiungi occhiali” che rende lo sblocco più preciso quando si indossano gli occhiali (non da sole, ovviamente) e la mascherina chirurgica o sanitaria allo stesso tempo.

Apple avverte nell’app Impostazioni che Face ID è “più preciso” quando è impostato solo per il riconoscimento facciale completo. Affinché questo funzioni con una maschera, bisogna guardare il device per sbloccarlo, ma come detto, non funziona quando si indossano gli occhiali da sole.

Face ID, in questa maniera, potrà autenticare i pagamenti Apple Pay e potrà essere utilizzato al posto delle password nelle app che supportano l’autenticazione mediante il volto, a differenza della precedente funzione Apple Watch Face ID.

Sembra che questa opzione richieda un modello di iPhone 12/iPhone 13. Con i precedenti modelli sembra essere incompatibile. Se emergeranno sviluppi sulla questione ve lo faremo sapere.