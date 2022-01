MIUI 13 è ormai pronto al debutto

Il sistema operativo MIUI 13 è pronto ad arrivare in tutto il mondo su 18 dispositivi Xiaomi e Redmi prima del mese di marzo 2022.

Il sistema operativo MIUI 13 Global – quindi compatibile con tutti i dispositivi – sta per arrivare su 18 dispositivi Xiaomi (e quindi anche Redmi). Il primo rilascio ufficiale avverrà nel Q1 2022, quindi entro marzo, ma sicuramente sbarcherà su altri smartphone entro la fine dell’anno. Non si conoscono ancora tutti i dispositivi che lo riceveranno alla fine, ma sappiamo i 18 iniziali.

Si tratta ovviamente di modelli high-end e midrange, ma ci sono anche i Redmi del 2021. Rimane ancora il mistero se MIUI 13 porterà Android 12 sui dispositivi o se rimarrà al precedente.

18 dispositivi Xiaomi riceveranno MIUI 13 entro marzo

I dispositivi in questione sono Mi 11 Ultra, Mi 11, Mi 11i, Mi 11 Lite 5G, Mi 11 Lite, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Xiaomi Pad 5, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10, Redmi Note 10 JE, Redmi Note 8 (2021).

Come potete vedere, manca all’appello il Redmi Note 11 Pro 5G, il Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 e Redmi Note 11, tutti dispositivi che però sono usciti con preinstallato già MIUI 13 (in una build basata su Android 11).

Le novità che porterà questi MIUI 13 sono tante: la prima, che già era presente nella 12.5, è il Liquid Storage, sistema che permette di ottimizzare la gestione della memoria ROM. Ad affiancarlo anche l’Atomized Memory, che invece aiuta nella gestione della RAM.

Il Focus Algorithms invece permette la gestione delle risorse di sistema in modo dinamico ed efficiente, mentre a coadiuvare il tutto ci pensa lo Smart Balance, capace di migliorare i consumi energetici e far durare di più la batteria.

Nuove feature anche per questo MIUI 13: si tratta della sidebar, barra laterale che vi permetterà di chiamare alcune app, nuovi widget da inserire nella schermata e ultimo, ma non per importanza, nuovi sfondi animati da poter mettere sul proprio smartphone (dei cristalli registrati al microscopio). Il sistema MIUI 13 arriverà entro il Q1 2022, quindi entro la fine di marzo.