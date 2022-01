Windows 11: parte il conto alla rovescia, ecco le novità

Windows 11 è sempre più il fulcro attorno al quale ruota l’esperienza PC di milioni di utenti. Ecco cosa ci aspetta nell’immediato futuro.

Negli ultimi due anni il ruolo del PC ha acquisito una crescente importanza all’interno dei nuovi stili di vita. Si è venuta a creare una nuova infrastruttura ibrida, tra lavoro, formazione e vita privata, che permette alle persone di essere maggiormente flessibili, scegliendo dove e come trascorrere il proprio tempo. Il PC è al centro di questo cambiamento e tutto ciò sta segnando una nuova era dell’utilizzo del personal computer, con un aumento duraturo del tempo trascorso al computer e del numero di device disponibili per ogni nucleo. In quest’ottica un ruolo importante lo sta recitando la piattaforma Windows, che alimenta 1,4 miliardi di dispositivi attivi mensili in tutto il mondo, la cui forza è quella di disporre di un ecosistema vasto e aperto che dà agli utenti un’ampia possibilità di scelta. Oggi, questo ecosistema è più forte che mai tra hardware, software, applicazioni, periferiche e altro.

Windows 11, nuove funzionalità in arrivo

Come vi abbiamo riportato in questi giorni, le persone trascorrono il 40% in più di tempo sul proprio PC Windows 11 rispetto a Windows 10, a conferma dell’importanza assunta dal nuovo OS. Forte incremento anche per coloro che trasmettono contenuti in streaming su Hulu, Netflix e YouTube, cresciuti del 70% in più su Windows. E in futuro Microsoft si aspetta ancora di più. A pochi mesi dal rilascio ufficiale del sistema operativo, il colosso di Redmond annuncia nuove funzionalità in arrivo, alcune delle quali rivelate da molto tempo, e pronte per essere rese pubbliche.

Previsti in tal senso miglioramenti alla barra delle applicazioni, grazie alla funzione mute e unmute per le chiamate, una condivisione più semplice delle schermate, l’introduzione di due nuove applicazioni ridisegnate, Notepad e Media Player. Ma soprattutto un’anteprima pubblica delle app Android su Windows 11 tramite il Microsoft Store.

“Windows continuerà a essere la spina dorsale dell’innovazione, una destinazione per il gioco, la creatività e l’esplorazione e una porta d’accesso al Metaverso”, ha affermato Panos Panay, chief product officer di Windows e dispositivi. “Continuiamo ad adattare Windows per soddisfare le esigenze in evoluzione dei nostri clienti. Con Windows 365, spostiamo Windows nel cloud, dove i dipendenti possono trasmettere in modo sicuro la loro esperienza Windows su qualsiasi dispositivo. Con Windows 11 SE, invece, le scuole dispongono di un ambiente semplice e privo di distrazioni, in grado di soddisfare le esigenze specifiche degli studenti K-8″.