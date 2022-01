Windows 11: al via oggi la fase finale di distribuzione degli update

Gli ultimi due anni hanno avuto un impatto profondo sulle nostre vite, con il PC che gioca un ruolo significativo. E Windows 11 vuole esserne il fulcro.

Nella giornata di oggi, Microsoft ha annunciato che l’offerta di aggiornamenti a Windows 11 si appresta ad entrare nella sua fase finale di distribuzione, in anticipo rispetto al piano iniziale che fissava questo momento a metà del 2022. Windows 11 sta aumentando il coinvolgimento delle persone che trascorrono il 40% di tempo in più sul proprio PC Windows 11 rispetto a Windows 10. I vantaggi offerti dalle feature multitasking e produttive dei PC Windows sono sempre più utilizzati, e quasi la metà degli utenti di Windows 11 si avvale dei nuovi Snap Layouts. Il 2021 è stato un anno incredibile per Windows, sostiene il colosso di Redmond, e nel 2022 promette di continuare il suo viaggio per consentire a ogni persona e organizzazione del pianeta di ottenere di più.

Windows 11: si apre una nuova era per il mondo PC

Un importante vantaggio della piattaforma Windows è quello di disporre di un ecosistema ampio e aperto che dà agli utenti un’ampia possibilità di scelta. Oggi, questo ecosistema è più forte che mai tra hardware, software, applicazioni, periferiche e altro. Dal lancio, i partner hanno introdotto una vasta offerta di nuovi PC Windows 11, mentre Surface ha lanciato la più grande estensione di sempre della lineup di dispositivi. Windows continuerà a essere la spina dorsale dell’innovazione, una destinazione per il gioco, la creatività e l’esplorazione e una porta d’accesso al Metaverso.

Inoltre, Microsoft ha annunciato che, a partire dal prossimo mese, saranno disponibili nuove esperienze in Windows, tra cui un’anteprima pubblica sull’utilizzo delle applicazioni Android su Windows 11 – attraverso il Microsoft Store e i partner Amazon e Intel.

Previsti anche miglioramenti alla barra delle applicazioni grazie alla funzione mute e unmute per le chiamate, una condivisione più semplice delle schermate, l’introduzione di due nuove applicazioni ridisegnate, Notepad e Media Player. “Continuiamo ad adattare Windows per soddisfare le esigenze in evoluzione dei nostri clienti.”, ha dichiarato in una nota XXXX: “Con Windows 365, spostiamo Windows nel cloud, dove i dipendenti possono trasmettere in modo sicuro la loro esperienza Windows su qualsiasi dispositivo. Con Windows 11 SE, invece, le scuole dispongono di un ambiente semplice e privo di distrazioni, in grado di soddisfare le esigenze specifiche degli studenti K-8″.