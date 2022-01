Stocard, ecco come funziona la più scaricata delle App per il Green Pass

Stocard è un’applicazione molto utile per gestire le proprie fidelity card e fare acquisti. In Italia lo è anche per il certificato Verde.

Stocard è un’utile applicazione per smartphone che consente agli utenti di gestire le carte fedeltà e di ricevere buoni sconto e offerte dai propri marchi preferiti direttamente nel dispositivo, eliminando tutte le fidelity card dal portafogli. L’ultima novità introdotta da Stocard è Stocard Pay, tramite il quale i possessori dell’app riceveranno una Mastercard virtuale direttamente sullo smartphone con cui procedere ad acquisti e pagamenti semplici, veloci e sicuri. Sono oltre 50 milioni le persone che ormai la utilizzano nei loro acquisti quotidiani, per un totale di quasi 1,7 miliardi di operazioni Pos all’anno. In Italia l’applicazione viene utilizzata anche per conservare il Green Pass e averlo così a portata di smartphone all’occorrenza. Vediamo insieme come.

Un’app comoda e utile

Stocard è disponibile gratuitamente in versione Android sul Play Store e in versione iOS su App Store. Una volta scaricata sul proprio dispositivo e installata, basta lanciare l’app e avviarla per accedere al menu che consente di selezionare la modalità di inserimento delle proprie card. E’ infatti possibile farlo sia in maniera manuale che automatica. Nella prima bisogna inserire le cifre del codice a barre una per una, mentre nella seconda basta scansionare i codici a barre o i QR code delle carte tramite la fotocamera dello smartphone. Una volta memorizzate all’interno dell’applicazione, diventano quindi immediatamente utilizzabili ogni volta che servono. Per aprirne una, infatti, basta premere direttamente sull’icona della carta desiderata per aprirla e ottenere il codice a barre da mostrare alle casse o ai dispositivi digitali al momento di un pagamento o di altri servizi.

Stocard, un wallet per il Green Pass

Oltre alle fidelity card, come accennato in apertura, è possibile anche digitalizzare e conservare nel portafoglio virtuale di Stocard il Green Pass. Anche in questo caso il procedimento è simile a quello che vi abbiamo descritto nel paragrafo precedente: si apre l’app, si seleziona la voce Aggiungi carta e si scorre l’interfaccia fino a trovare la dicitura Certificazione Verde COVID-19 dall’elenco che compare. Successivamente bisogna procedere o all’inserimento manuale del codice di identificazione del documento, o alla scansione del suo codice QR. Una volta completato il procedimento, il Green Pass apparirà a fianco delle altre carte e tessere nel portafogli digitale, pronto per essere esibito alla bisogna al controllo tramite l’applicazione VerificaC19.