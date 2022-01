Quali sono i brand di telefonia leader al mondo?

La pandemia continua a diffondersi sul pianeta, continuando a colpire il settore tecnologico. Ma la crisi e la carenza di componenti, pur avendo avuto un impatto sul settore, stanno continuando a riprendersi. Questa conclusione è stata fatta dagli esperti di International Data Corporation (IDC) dopo aver analizzato il mercato degli smartphone per tutto il 2021 e il quarto trimestre dello scorso anno.

Tra ottobre e dicembre 2021, nel mondo sono state vendute 362,4 milioni di unità rispetto ai 374,3 milioni dell’anno precedente. Il leader è stato Apple, che controllava il 23,4% del mercato dei dispositivi mobili. In termini quantitativi, si tratta di 84,9 milioni di iPhone venduti. Al secondo posto c’è Samsung, che ha venduto 68,9 milioni di smartphone nel quarto trimestre e ha rappresentato il 19%.

La terza classifica è stata Xiaomi con 45 milioni di smartphone e una quota di mercato del 12,4%. Oppo e Vivo sono riusciti a entrare nella top 5 e la loro quota è rispettivamente dell’8,3% e del 7,8%.

Secondo i risultati del lavoro per tutto il 2021, le vendite di smartphone sono aumentate del 5,7%. In totale sono state vendute 1,35 miliardi di unità. Il produttore di smartphone che ha realizzato più device è stato Samsung, con una quota del 20,1% e 272 milioni di cellulari venduti. Il secondo brand invece, è stato Apple con un punteggio del 17,4% e 235,7 milioni di iPhone venduti e il terzo posto è andato a Xiaomi – 14,1%, che è cresciuta più attivamente delle altre aziende – con un incremento del 29,3%.

Ryan Reith, vicepresidente del gruppo con Worldwide Mobile Device Trackers di IDC, ha affermato:

Non c’è dubbio che la seconda metà del 2021 non abbia soddisfatto le aspettative; con volumi in calo del 4,5% rispetto al secondo semestre 2020. Come accennato nello scorso trimestre, la catena di approvvigionamento e la carenza di componenti hanno iniziato ad avere un impatto significativo sul mercato degli smartphone quando siamo entrati nella seconda metà dell’anno, e questo continua ad essere il caso in cui siamo entrati nel 2022. Prevediamo di vedere le sfide logistiche e di approvvigionamento continuare durante la prima metà di quest’anno; ma attualmente riteniamo che torneremo alla crescita nel secondo trimestre e nella seconda metà del 2022. Non c’è dubbio che la domanda sia ancora forte in molti mercati; e in una certa misura stiamo assistendo a un crescente interesse dei consumatori per il 5G e nuovi fattori di forma come i pieghevoli.

Nabila Popal, direttrice della ricerca presso Mobility and Consumer Device Trackers di IDC, ha poi aggiunto:

Il fatto che il 2021 sarebbe stato drasticamente più alto se non fosse stato per i vincoli di fornitura aggiunge ancora più positività alla sana crescita del 5,7% che abbiamo visto per il 2021. Per me dà un messaggio che c’è una significativa domanda repressa in quasi tutte le regioni. Anche in Cina, dove ci sono alcune sfide legate all’indebolimento della domanda dei consumatori; il mercato ha ottenuto risultati molto migliori nel quarto trimestre rispetto alle attese, il 5% in più per l’esattezza, anche se ancora in calo anno su anno. Con l’inventario del canale basso in quasi tutte le regioni e l’allentamento dei vincoli di offerta verso la metà dell’anno; IDC prevede che questa domanda repressa guiderà il mercato verso una crescita sana nel 2022.