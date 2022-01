Tesla lancia “TeslaMic”, un microfono per il karaoke in auto

Tesla lancia un microfono progettato per il suo sistema di karaoke in auto. Per ora è disponibile solo in Cina.

In concomitanza con il Capodanno cinese, Tesla ha lanciato un nuovo prodotto sul mercato del paese asiatico, ovverosia un microfono chiamato “TeslaMic” progettato per il suo sistema di karaoke in auto. La funzione venne resa disponibile nel 2019 con la versione 10.0 del software di gestione delle sue vetture Model 3, Model S e Model X. Le principali novità riguardavano l’introduzione del sistema di chaffeur automatico ‘Smart summon’, del karaoke, appunto, e dell’audio in modalità cinema. Ora, in concomitanza di un nuovo update (v2022.2.1), la società di Elon Musk ha rilasciato questo microfono (doppio) progettato per funzionare con tale sistema. Il dispositivo è in vendita al prezzo di 1.199 Yuan cinesi (circa 188 dollari americani).

Tesla si aggiorna per gli utenti cinesi

Il karaoke è un hobby estremamente popolare in molti paesi asiatici, più estesa di quanto non lo sia in molti paesi occidentali, e nell’ultimo decennio ha guadagnato popolarità anche in Cina, dove secondo una recente statistica ci sarebbero ben oltre 50.000 locali dedicati a questo tipo di intrattenimento musicale e ai suoi fan. Non c’è quindi da stupirsi de l’azienda ha pensato bene di rendere disponibile il suo nuovo TeslaMic, come anticipato venduto in coppia, per ora solo in Cina. Ma visto che la casa automobilistica ha esteso il suo marchio statunitense anche ai prodotti audio, è quasi certo che lo lancerà quanto prima anche in altri mercati.

Le periferiche arrivano in concomitanza di Leishi KTV, il nuovo sistema di karaoke che è stato aggiunto con l’ultimo aggiornamento software.

I TeslaMic può accoppiarsi con il sistema di karaoke dell’auto in maniera autonoma, ma possono essere utilizzati anche al di fuori delle auto Tesla. Inoltre entrambi i device vengono venduti con incluse alcune modalità audio dedicate, utili per migliorare la voce di chi canta. Non che questo conti poi tanto per gli utenti asiatici, per i quali il karaoke rappresenta uno strumento di interazione utile a superare le barriere linguistiche e a consolidare buoni rapporti, anche commerciali.