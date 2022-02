Call of Duty Mobile: la versione 2 è davvero in arrivo?

Mentre attendiamo novità ufficiali, intanto si inizia a chiacchierare della Stagione 2 di Call of Duty Mobile, noto gioco per smartphone.

Call of Duty Mobile continua ad avere successo, visto che moltissimi giocatori vivono l’esperienza dello sparatutto in prima persona sui propri dispositivi e continuano ad appassionarsi alle vicende che fino a qualche anno fa venivano approfondite solamente su console e su PC.

Uno dei punti più importanti per un titolo di questo tipo è però un supporto ben calibrato grazie ai vari aggiornamenti, con stagioni che si susseguono per portare in battaglia nuovi contenuti per gli utenti, seppur le date d’uscita non siano particolarmente chiare.

Call of Duty Mobile potrebbe aggiornarsi alla stagione 2

Non sappiamo infatti ancora per certo quando la stagione 2 del 2022 di Call of Duty Mobile verrà finalmente rilasciata dallo sviluppatore, seppur una data – approssimativa – sia facilmente presumibile. Dopo che le stagioni si sono susseguite nel 2022 con la prima dell’anno arrivata lo scorso mese, la quale ha aggiunto nuovi contenuti, che dovrebbero susseguirsi anche grazie a tutti i prossimi aggiornamenti di questo tipo in arrivo, sembra chiaro che ne vedremo all’incirca una ogni mese.

Pensando alla data di debutto del 20 gennaio 2022, sembra quindi che la stagione 2 del titolo si presenterà nella giornata del 21 febbraio, ma c’è da dire che al momento non abbiamo ancora ricevuto alcun tipo di conferma sul tutto da parte dello sviluppatore, che deve ancor annunciare non solo la data in cui la nuova stagione avrà finalmente inizio, ma anche tutti i contenuti con cui gli utenti potranno interfacciarsi grazie a questa.

Di sicuro, nel corso dei prossimi giorni lo sviluppatore avrà modo di fare chiarezza sulla situazione, anticipando tutto quello che verrà rilasciato per gli utenti e potrà essere fruibile per un altro mese, prima che la stagione 3 di marzo faccia capolino, salvo rinvii o cambio di piani inaspettati. Per quel che riguarda tutte le novità della stagione 1 di Call of Duty Mobile, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato.