Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, tornano evento e torneo Six Invitational

Six Invitational è il più grande e atteso torneo di Rainbow Six Siege, che mette in palio fino a un massimo di 3 milioni di dollari.

Da oggi torna, l’evento in-game Road to S.I. in Rainbow Six Siege. Ogni giorno dall’1 al 21 febbraio, si potrà giocare come qualsiasi Operatore nella competizione della mappa Stadio, che combina elementi delle mappe Confine e Costa in notturna e diurna. Tutti gli Operatori saranno sbloccati in partite di tre minuti, di tre round, modalità artificieri non classificata, con fase Ban Operatori. I Capitani – Mira, Capitão, Ash e Vigil – e i loro team utilizzeranno gli outfit del Battle Pass.

Rainbow Six Siege: il torneo Six Invitational

Il Battle Pass di High Calibre offre ricompense esclusive nelle sue tracce gratis e premium disponibili per 1200 Crediti R6. Chi acquista ora il Bundle Battle Pass Premium sbloccherà, sin dal primo febbraio, 20 livelli al posto di 12 e riceverà le ricompense più velocemente. Chi ha già comprato il Bundle Battle Pass Premium avrà 8 ulteriori livelli gratuiti sul proprio account. Ogni possessore del Battle Pass avrà anche l’opportunità di guadagnare più punti durante l’evento Double Battle Points del 5-6 febbraio. Quest’anno, il Battle Pass comprende 100 livelli e 135 ricompense da guadagnare prima del 21 febbraio. Progredite nei livelli e otterrete attrezzature esclusive per i Capitani e i loro compagni di squadra oltre a esclusivi contenuti aggiuntivi.

Il 30% degli introiti di questo Battle Pass confluiranno poi nel premio finale del Six Invitational 2022 sino a un massimo di 3 milioni di dollari.

Il Six Invitational è il più grande e il più atteso evento di Rainbow Six Siege, e festeggia un anno con i fan e la community. Come annunciato a gennaio, a causa delle nuove restrizioni e regole del Quebec, Canada, l’edizione 2022 del Six Invitational è stata trasferita a Stoccolma, Svezia, dove le squadre gareggeranno in un ambiente LAN che segue rigide misure sanitarie. La salute e sicurezza di giocatori, fan, personale e partner è la priorità: l’evento non ospiterà alcun pubblico in loco. La competizione è l’apice della stagione competitiva di Rainbow Six Siege e ospita le migliori squadre al mondo, tutte in lizza per il titolo di campione, e una parte del montepremi.