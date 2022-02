Alphabet: quarto trimestre con ricavi da record

La holding che controlla il motore di ricerca Google ha fatto registrare numeri da record grazie alla pubblicità e ai servizi Cloud.

Alphabet, la holding che controlla il motore di ricerca Google, ha pubblicato i dati finanziari relativi al quarto trimestre fiscale del 2021. E sono numeri da record. Secondo quanto si può leggere nel report finanziario, l’azienda ha fatto registrare ricavi complessivi per circa 75 miliardi di dollari. Un risultato superiore alle attese degli analisti, che di fatto spinge il fatturato dell’intero 2021 al valore di 257,637 miliardi di dollari.

Alphabet e Google col vento in poppa

Nonostante il periodo di difficoltà causato dal perdurare della pandemia da Covid-19 e della carenza di semiconduttori, Alphabet sembra non risentirne, e continua imperterrita il proprio cammino. La società madre di Google ha concluso un altro trimestre alla grande, grazie in particolare alla crescita della pubblicità durante il periodo natalizio e alle buone performance fate registrare dalle attività legate alla divisione Cloud del gruppo.

Il gigante di Mountain View è soddisfatto anche delle vendite record fatte registrare dalla gamma di smartphone Pixel.

“Il quarto trimestre ha fatto registrare una forte crescita delle nostre attività pubblicitarie (circa 61,2 miliardi) che hanno aiutato milioni di aziende a prosperare e a trovare nuovi clienti, – ha dichiarato il CEO Sundar Pichai – ma anche gli ottimi risultai delle nostre attività Cloud che continuano a crescere fortemente (5,541 miliardi di dollari) e delle vendite trimestrali record dei nostri smartphone Pixel“.

L’altro segmento di entrate di Google, che include hardware, Play Store e una serie di ricavi non pubblicitari derivanti da YouTube, ha registrato una serie di vendite pari a 8,16 miliardi di dollari, rispetto ai 6,67 miliardi di dollari dell’anno precedente. Nell’ultimo periodo l’azienda ha tra l’altro aggiunto quasi 6.500 dipendenti a tempo pieno al suo organico, come ha dichiarato il CFO del gruppo, Ruth Porat. L’organico totale è ora di 156.500 dipendenti a tempo pieno, e in tal senso la società prevede lo stesso ritmo di crescita anche nei trimestri futuri.