iPhone 14 è lo smartphone più atteso del 2022

Un nuovo studio condotto dal giornale online Mozillion rivela i nuovi smartphone più attesi dagli utenti per questo 222. Ovviamente il più ricercato è l’iPhone 14 di Apple, seguito dal Samsung Galaxy S22.

La ricerca ha rivelato che lo smartphone più atteso del 2022 sarà l’iPhone 14. Questo dispositivo arriverà a settembre 2022, proprio come i vecchi modelli usciti nel corso degli anni. Si nota che, stando alla classifica emersa in rete, la line-up della mela ha raccolto oltre 1 milione di ricerche globali nell’ultimo anno, più del doppio di quelle relative alla serie S22 di Samsung.

Anche il melafonino di fascia media prossimo al debutto, l’iPhone SE 3, ha generato un po’ di clamore e si è posizionato al terzo posto della classifica con 285.000 ricerche globali. Questa sarà un’alternativa perfetta per coloro che vogliono un device Apple aggiornato con modem 5G e che non costi troppo.

I telefoni dei marchi cinesi Vivo e Xiaomi sono stati ricercatissimi e due loro prodotti si posizionano in quarta e quinta posizione. È interessante notare che gli unici foldable a trovarsi nella top 20 sono il Find N e il futuro Pixel Fold.

Len Leeson, fondatore di Mozillion, ha così ribadito

Aziende come Apple e Samsung sono costantemente apprezzati dai consumatori, ma è bello vedere che la nostra ricerca rivela anche la domanda per marchi meno noti come Xiaomi, Vivo e Oppo.