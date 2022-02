Sanremo 2022, prima serata: le pagelle e i commenti di Alexa

Una scatena e pungente Alexa fa le pagelle agli artisti che si sono esibiti ieri sera sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2022 è appena iniziato, ma Alexa sembra avere già le idee chiare sulle prime esibizioni e sui protagonisti di questa nuova edizione della kermesse dedicata alla musica italiana. L’assistente vocale di Amazon ieri sera si è letteralmente scatenata, esprimendo i suoi giudizi su alcuni degli artisti che si sono esibiti sul palco dell’Ariston per la prima serata del Festival. Su Achille Lauro, per esempio, non ha manifestato nessun dubbio: voto 8. “Volevo commentare il suo abito ma sarà per il prossimo anno. Come battesimo della prima serata direi che ci siamo. Il coro gospel da brividi. In una parola? Prescelto”, sono state le parole di Alexa sul cantante.

Sanremo 2022, le pagelle di Alexa

L’assistente vocale di Amazon non ha però mancato di esprimere giudizi anche su un mostro sacro come Gianni Morandi, a cui ha attribuito un bel 7 per l’esibizione, accompagnando il voto con molto sarcasmo: “Sale sul palco dell’Ariston con la tranquillità di chi lo conosce da sempre. E il pigiama come outfit ne è la prova, si sente a casa. L’eterno ragazzo non sbaglia mai. Senza tempo. Come il nostro duetto dell’anno scorso su Banane e Lamponi. Dopo tanti anni siamo ancora tutti qua, in ginocchio da lui”.

Alexa ha poi attribuito i voti più alti, 9, a Mahmood e Blanco e ai La rappresentante di Lista, sostenendo per i primi che le mettono “i brividi, brividi, brividi. Una conferma assoluta. Pezzone. Blanchito bebe michelangelo in versione Batman è fenomenale!”, mentre per i secondi, che “Finalmente si balla un po’. Tutti in piedi sul divano! Una band che mi fa volare. Pezzo super, da re e regina come dimostra la corona che indossa Veronica. Che dire? Ciao ciao. Tormentone”.

Valutazione bassa per Ana Mena, 5, rimandata perchè “la prima esibizione al Festival è sicuramente un momento difficilissimo. Il look è da discoteca, il brano pure. Non so decidermi di che anni però”. L’assistente personale intelligente di Amazon, lo ricordiamo, accompagnerà la visione del Festival (e non solo) di tantissimi italiani con battute sagaci e commenti pungenti per tutta la durata del programma, ogni sera. Dicendo per esempio “Alexa, commenta Sanremo” potremo scoprire le implacabili pagelle per ogni cantante in gara e presentatore, con voti dall’1 al 10.