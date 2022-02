Android 13 sarà perfetto per i videogame

La nuova funzione di Android 13 permetterà di accelerare la CPU, così da far aprire i videogiochi più velocemente sul proprio dispositivo.

Da tempo ormai la velocità è tutto: si tratta di un valore importante soprattutto nei videogiochi, sia per quanto riguarda ciò che vediamo a schermo (la velocità dei frame) sia per i caricamenti. Android 13 potrebbe aiutarvi nella seconda, grazie ad un’accelerazione della CPU che permetterà di velocizzare i videogiochi su smartphone all’avvio.

Secondo un tweet di Mishaal Rahman, un analista Android, il codice del nuovo firmware andrebbe a velocizzare la partenza dei giochi quando si avviano grazie ad un boost alla frequenza della CPU. Questo incremento ci sarà solo durante l’avvio e sarà temporaneo.

I giochi si apriranno più velocemente su Android 13

La funzione, che dovrebbe arrivare su Android 13, non sarà però attivabile su tutti i dispositivi compatibili con il sistema operativo, ma solo sui Google Pixel. Android 13 verrà presentato durante la Google I/O developer conference, e probabilmente la versione definitiva del sistema verrà rilasciata a metà anno. La versione anteprima, invece, sarà accessibile già da febbraio.

Un’altra funzione che Android 13 aggiungerà sarà il “Click to Transfer”, che permetterà di inviare un file media in riproduzione su un dispositivo o speaker nelle vicinanze.

Una delle novità più attese del sistema è anche la possibilità di installare le applicazioni con lingua diversa, scegliendo di volta in volta: ad ora, infatti, tutto è gestito in base alla lingua base impostata, ma così sarà invece possibile avere varie applicazioni con lingue diverse.

Sarà infine possibile cambiare lo stile dell’orologio sullo schermo bloccato, scegliendo tra un compatto o uno da 2 linee. Per il resto, l’interfaccia di Android 13 sarà pressoché identica a quella di Android 12, confermando il lavoro di qualità fatto in precedenza e soffermandosi solo su funzioni interessanti e utili come quelle citate prima sull’articolo. Non ci resta che attendere la preview build per scoprire quali funzioni davvero sono a lavoro, anche se solo la build definitiva confermerà o smentirà le feature.