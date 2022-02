Tutti pazzi per il Google Pixel 6: è un successo

Il CEO di Google Sundar Pichai ha ammesso che le vendite del nuovo Google Pixel 6 e del 6 Pro sono state eccezionali fino ad oggi.

Il Pixel 6 è un successo: Google ammette di aver registrato “vendite record” nel quarto trimestre del 2021 grazie alla sua ultima serie di flagship rilasciata negli USA lo scorso autunno. Oggi invece, arriva finalmente da noi in Europa.

Pixel 6: il miglior telefono di Google da anni è anche il suo best seller

Secondo quanto si apprende, il Pixel 6 è uno dei migliori telefoni che Google abbia mai prodotto e il mercato sembra voler premieare l’azienda per questo. Oggi nel rapporto sugli utili del quarto trimestre 2021 di Alphabet, la società ha offerto un raro commento sulle vendite di hardware. Il CEO Sundar Pichai ha dichiarato “il record di vendite trimestrali per i nostri telefoni Pixel“.

Ecco le parole del dirigente:

Nel quarto trimestre, abbiamo stabilito un record di vendite trimestrali di tutti i tempi per Pixel. Ciò è avvenuto nonostante un ambiente di supply chain estremamente impegnativo. La risposta a Pixel 6 da parte dei nostri clienti e partner dei vettori è stata incredibilmente positiva.

BigG non offre mai numeri specifici sulle vendite di Pixel e l’azienda non ha cambiato questa abitudine oggi. Secondo l’IDC, il maggior numero di spedizioni telefoniche di Google è arrivato nel 2019; la compagnia aveva spedito solo 7 milioni di dispositivi durante tutto anno. Tuttavia, la distribuzione dei precedenti modelli è stata terribile: inizialmente, Pixel 6 è stato reperibile solo in nove paesi del mondo e il Pixel 5a è stato messo in vendita solo in due paesi.

I primi rapporti sulla catena di approvvigionamento di Nikkei Asia affermavano che Google “ripone grandi speranze nella gamma Pixel 6 e ha chiesto ai fornitori di preparare il 50% in più di capacità di produzione per i telefoni rispetto al livello pre-pandemia nel 2019“.

Come va il nuovo flagship di casa Google

Ad ogni modo, non è difficile capire perché il Pixel 6 stia vendendo così bene. Questo è il primo telefono della società ad essere spedito senza limiti hardware. Il Pixel 5 ha rinunciato alla corsa di punta essendo un telefono di fascia medio-alto. Il Pixel 4 aveva un Face ID e un sistema radar air-gesture che non funzionava bene e il Pixel 3 aveva una tacca dello schermo ridicolmente grande e un design poco gradevole rispetto ai competitor.

Il Pixel 6, d’altra parte, è uno smartphone di punta abbastanza normale, con un design accattivante, hardware della fotocamera nuovo di zecca e un prezzo di circa 300 dollari/euro in meno rispetto alla concorrenza Samsung, OnePlus o Apple. Viene fornito con il nuovo e bellissimo sistema operativo Android 12.