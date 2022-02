YouTube: un nuovo design per il player video su iOS e Android

Google sta lanciando una grossa riprogrettazione stilistica al player video della versione mobile di YouTube per iOS e Android: vediamo cosa cambia.

Il player di YouTube sta ottenendo un nuovo look su Android e iOS; adesso sarà molto più semplice mettere like, commentare e condividere i video con i propri amici e parenti.

YouTube: cosa cambia con la nuova versione per device mobili?

YouTube sta lanciando una nuova interfaccia per il lettore a schermo intero della sua app mobile, che dovrebbe rendere più facile mettere “mi piace” o “non mi piace” a un video (in privato, ovviamente), visualizzare commenti e condividere ciò che si sta guardando. La vecchia versione nascondeva la maggior parte di queste funzionalità con un gesto di scorrimento verso l’alto nella sezione “altri video“. Al contrario, la nuova iterazione le mette in primo piano e al centro, relegando i video correlati ad un pulsante posto in un angolino.

La modifica si mostra solo quando si guarda un video a schermo intero: l’app sembra sostanzialmente la stessa quando si guarda qualcosa in modalità verticale. In questo modo, tuttavia, si ha il vantaggio di avere un facile accesso al pulsante di condivisione e ad altri controlli. Ora si ottiene la medesima filosofia anche quando si utilizza l’app in modalità orizzontale.

Ora potrete anche accedere facilmente alla modalità che vi consente di vedere i commenti insieme al video mentre sei in orizzontale. Prima della nuova interfaccia utente, dovevate toccare la sezione dei commenti in modalità verticale per aprirla, quindi passare alla modalità a schermo intero. Ora potete visualizzarli toccando il pulsante dei commenti.

La nuova interfaccia utente arriverà sia su iOS che su Android e ha iniziato ad essere distribuita lunedì, secondo il portavoce di Google Allison Toh. Finora non sembra essere arrivato a tutti, ma più persone hanno riferito di avere notato il cambio di design.