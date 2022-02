Samsung Galaxy A73 e A53: l’azienda punta alla fascia media

Samsung svelerà diversi nuovi smartphone di fascia media; i modelli più attesi però, sono il Galaxy A73 5G e il Galaxy A53 5G.

In Russia, Samsung ha certificato cinque nuovi smartphone: Galaxy A13, Galaxy A23, Galaxy A33, Galaxy A35 e Galaxy A73 5G.

Samsung: cosa sappiamo dei nuovi midrange low-cost?

Gli smartphone Samsung economici e di fascia media hanno in genere un prezzo compreso tra 150 e 500 euro. Dopo il lancio dell’A03 nel novembre 2021, si prevede che altri cinque telefoni a basso costo arriveranno presto sul mercato.

Come sottolinea correttamente LetsGoDigital, tutti i dispositivi futuri sono stati certificati in Russia. Parliamo del Galaxy A13, Galaxy A23, Galaxy A33, Galaxy A53 e infine Galaxy A73 5G.

Quest’ultimo dovrebbe essere dotato di un display piatto Full HD + AMOLED da 6,7 ​​pollici, una selfie camera perforata da 32 MP e un modulo a quattro lenti con un sensore principale da 108 megapixel sul retro. È inclusa anche una lente ultra grandangolare da 12 MP, una macro da 5 MP e un sensore di profondità da 5 MP.

Il SoC Qualcomm Snapdragon 750G molto probabilmente alimenterà il popolare modello di punta della serie A. Dovrebbero essere utilizzate le seguenti configurazioni di memoria: 6 GB / 8 GB di RAM, 128 GB / 256 GB di spazio di archiviazione Infine, il Galaxy A73 5G verrà fornito con una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida a 25 W.

D’altro canto, SM-M336BU/DS è il numero di modello elencato sul sito Web BIS per il Samsung Galaxy M33 5G. Il Galaxy A33 5G è designato dal numero di modello SM-A336E/DS. Infine, il numero di modello del Galaxy A53 5G è SM-A536E/DS.

L’elenco non rivela le specifiche dei terminali, ma implica che saranno presto disponibile in alcuni mercati. Il Galaxy A53 5G è stato scoperto su Geekbench nel dicembre 2021, anche se il sito web della BIS non ha rivelato le specifiche. Il telefono sarà alimentato da un SoC Exynos 1200 e avrà 6 GB di RAM, secondo i rapporti. Il telefono verrà anche precaricato con Android 12 e skin One UI 4.0 al seguito.

Posteriormente ci sarà una configurazione quad-camera. Potrebbe essere presente una fotocamera principale con una risoluzione di 64 megapixel, nonché un sensore ultrawide con una risoluzione di 8 o 12 megapixel. Non è presente un jack per cuffie da 3,5 mm su questo dispositivo.