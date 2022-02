Craob X, il laptop senza porte e connettori

Craob X sarebbe pronta a lanciare nel breve periodo un computer portatile spesso solamente 7 mm, un risultato assurdo, ma con compromessi.

Ormai da anni, le compagnie che lavorano nel settore tech fanno a gara per riuscire a produrre dispositivi sempre più piccoli e compatti, che in alcuni casi risultano infatti molto più facili da utilizzare e portare con sé.

Questo caso vale in particolar modo per il mondo dei computer portatili, i quali infatti spesso arrivano a essere tanto piccoli da offrire solamente il giusto spazio per premere i tasti delle relative tastiere.

Il portatile Craob X non avrà porte o connettori ma sfrutterà il wireless

Ecco quindi che Craob X ha deciso però di fare un passo avanti, presentando un PC spesso solamente 7 millimetri (stiamo parlando di un numero davvero ridicolo, con i MacBook Air che ne hanno uno di 16 mm), il quale potrebbe essere lanciato sul mercato e sbaragliare la competizione sotto questo aspetto, offrendo un altezza totale ben minore di quella delle sole classiche tastiere.

Ovviamente, ciò comporta diversi compromessi, ed è per questo non è possibile inserire alcun tipo di porta in un articolo del genere, anche immaginando di usare particolari adattatori per garantirne la compatibilità. Per quel che riguarda la ricarica, si parla ovviamente della tecnologia wireless, attaccata magneticamente al retro del display, con anche la possibilità di includere grazie a questo delle porte USB-C, USB-A e Thunderbolt, oltre che un jack da 3,5 mm e uno slot SD.

Per quel che riguarda le specifiche, si parla di una CPU Intel di 12esima generazione Core i7-1280P con GPU Iris XE, fino a 32 GB di RAM LPDDR5 e fino a 2 TB di SSD PCIe 4.0, con display pronto a offrire risoluzione 4K con i suoi 13,3 pollici. Purtroppo però al momento non si tratta di un teaser concept, che non offre infatti date di lancio possibili e dettagli sul prezzo, mentre fino a che ulteriori dettagli non verranno comunicati sarebbe bene non prendere “alla lettera” neanche il design visto in foto.