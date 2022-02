Netflix, 5 film da non perdere a febbraio 2022

I film Netflix da non perdere a febbraio 2022: dalla commedia romantica teen Tall Girl 2 al sequel dell’horror Non aprite quella porta.

Netflix accoglie febbraio 2022 con tanti nuovi contenuti, sia dal punto di vista seriale che cinematografico. Per quanto riguarda i film in arrivo questo mese non c’è nulla di così eclatante, ma alcune pellicole potrebbero destare l’interesse degli appassionati.

Quali sono, allora, i migliori film Netflix di febbraio 2022? Di seguito ne abbiamo raccolti 5 che meriterebbero senz’altro una chance.

I migliori film Netflix di febbraio 2022

Dalla nuova reinterpretazione di una delle più note testimonianze del periodo nazista al ritorno sullo schermo di Faccia di cuoio, ecco le pellicole da non perdere questo mese sulla piattaforma.

Anne Frank, la mia migliore amica

Nella prima settimana di febbraio, precisamente il primo giorno del mese, debutta Anne Frank, la mia migliore amica: il film racconta l’amicizia vera tra le giovani Hanneli Goslar e Anne Frank durante l’Olocausto. Un legame sincero, che probabilmente sarebbe durato per il resto delle loro vite se i nazisti non avessero iniziato a perseguitare gli ebrei e poi a deportarli nei campi di concentramento. Allontanate l’una dall’altra, Hanneli e Anne si ritrovarono come prigioniere all’interno del campo di sterminio Bergen-Belsen. Anne perse la vita, Hanneli sopravvisse: oggi vive a Gerusalemme e ha 93 anni.

Il mese degli dei

Gli appassionati di animazione giapponese saranno felici di sapere che l’8 febbraio arriva sulla piattaforma Il mese degli dei, uscito nelle sale cinematografiche nipponiche lo scorso ottobre. La storia ha per protagonista Kanna, una bambina che perde la sua passione per la corsa quando sua madre muore prematuramente; è durante il suo viaggio a Izumo che incontra Shiro, un coniglio parlante messaggero degli dèi, e Yato, un ragazzo Oni. Secondo la tradizione giapponese, al santuario di Izumo si recherebbero una miriade di dèi nel mese di ottobre, da qui il titolo del film.

Tall Girl 2

L’11 febbraio è la volta di Tall Girl 2, seguito di una delle commedie musicali romantiche di maggior successo della piattaforma streaming. Jodi, la protagonista “spilungona”, è ora pronta a crescere e vivere nuove avventure in un nuovo capitolo previsto qualche giorno prima della festa degli innamorati. Una storia di formazione, che ci mostra come Jodi abbia imparato a camminare a testa alta, senza più sentirsi soltanto “la ragazza alta”. Ora è popolare, sicura di sé ed esce con un ragazzo, ma dovrà confrontarsi con le proprie insicurezze e affrontare le difficoltà dell’età adolescenziale.

Bigbug

Lo stesso giorno debutta anche Bigbug, una coloratissima commedia di fantascienza ambientata in un 2045 in cui l’umanità, abituata a essere servita e riverita dall’intelligenza artificiale, deve fronteggiare una rivolta delle macchine. In una tranquilla area residenziale, quattro robot domestici decidono improvvisamente di prendere i propri proprietari in ostaggio all’interno della propria casa. Chiusi all’interno, una famiglia non particolarmente ben amalgamata, una vicina invadente e il suo robot destinato a scopi sessuali sono quindi obbligati a sopportarsi in un’atmosfera sempre più folle.

Non aprite quella porta

In questo sequel, disponibile dal 18 febbraio, un gruppo di amici si reca nello sperduto paese di Harlow, nel Texas, per dare inizio a una visionaria iniziativa imprenditoriale. Ma il loro sogno diventa un incubo quando inavvertitamente disturbano Faccia di cuoio, il serial killer squilibrato che continua a tormentare gli abitanti della zona. Tra questi c’è Sally Hardesty, l’unica sopravvissuta al tristemente famoso massacro del 1973 che è determinata a ottenere vendetta.

