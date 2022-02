Samsung: in arrivo il pieghevole dei nostri sogni

Da un recente brevetto di Samsung trapelato in rete, veniamo a conoscenza del fatto che la compagnia sta sviluppando un foldable con slot per la S Pen.

Un nuovo dispositivo Samsung con display arrotolabile o scorrevole con supporto per S Pen viene visualizzato sul sito dei brevetti WIPO. Ecco cosa è emerso in queste ore.

Samsung è leader nel settore degli smartphone pieghevoli. Il gigante sudcoreano ha lanciato diversi foldable in tutto il mondo sin dal 2019, anno in cui ha svelato l’originale Galaxy Z Fold. Ha anche sperimentato altri form factor; pensiamo ai display scorrevoli e arrotolabili mostrati in precedenza. Sembra che l’azienda possa finalmente lanciare un nuovo device con schermo fold e slot per la S Pen al seguito.

L’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha concesso un brevetto alla compagnia coreana per un telefono dotato di display arrotolabile o scorrevole. Le immagini svelano il possibile meccanismo di piegatura del prossimo smartphone Samsung. Ecco come potrebbe essere l’estetica del device.

L’OMPI ha concesso a Samsung un brevetto per uno smartphone avente più alloggiamenti. Come da descrizione del brevetto, il motore per il display arrotolabile si trova sul bordo sinistro. Il pannello posteriore, che ospita una porzione del display a scorrimento, ha uno slot per la stilo. Sopra la S Pen c’è un altro modulo, che potrebbe essere relativo ai sensori della fotocamera.

Nella parte anteriore, le immagini suggeriscono che il profilo destro del dispositivo verrà utilizzato come un minuscolo display per mostrare le nofitiche o aprire app. Abbiamo visto alcune skin personalizzate Android che offrono una funzionalità della barra laterale che consente agli utenti di avviare rapidamente le app secondo le loro preferenze.

Altri dettagli del dispositivo sono ancora oggi sconosciuti. Il colosso tecnologico sudcoreano ha presentato in passato schermi con un meccanismo di piegatura doppia o tripla. Voi cosa ne pensate? Vedremo presto queste innovazioni nel futuro Galaxy Fold4?