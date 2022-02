GhostWire: Tokyo, il lancio mondiale sarà il 25 marzo 2022

L’incredibile mondo di GhostWire: Tokyo popolato da entità soprannaturali arriverà presto su PlayStation 5 e PC.

Tango Gameworks e Bethesda hanno annunciato che la loro prossima avventura dinamica, Ghostwire: Tokyo, sarà disponibile su PlayStation 5 e PC a partire dal 25 marzo 2022. Il gioco è un’avventura dinamica che mette alla prova i giocatori sfidandoli a padroneggiare le arti mistiche della Tessitura eterea e a sconfiggere il pericoloso Hannya e i suoi seguaci che hanno invaso Tokyo, i Visitatori. Queste entità soprannaturali popolano l’incredibile mondo di Ghostwire, creando un’atmosfera brillante che è una dichiarazione d’amore a Tokyo, alle sue curiosità e ai suoi segreti.

Una Tokyo infestata

Ghostwire: Tokyo trasporterà i giocatori in un mondo intrigante e colmo di personaggi appartenenti alle leggende, al folklore e ai racconti del Giappone. Queste storie sono state d’ispirazione per molte delle inusuali creature presenti nel gioco, dando a Ghostwire un’impronta della Tokyo emblematica. La città è stata invasa dai Visitatori, creature oscure che si presentano come versioni spettrali degli abitanti.

Realizzato dalle menti creative di Tango Gameworks, i giocatori attraverseranno il paesaggio urbano di una Tokyo ultramoderna, scopriranno punti di interesse iconici e riveleranno segreti nascosti. I giocatori che si allontaneranno dal cammino principale incontreranno adorabili personaggi in cerca d’aiuto, animali domestici con cui interagire, innumerevoli spiriti da salvare e inaspettati amici miagolanti che scambieranno oggetti rari con generosi premi.

Le storie opzionali di Ghostwire non sono il solito contenuto secondario, ma degli incantevoli racconti che arricchiscono ulteriormente il mondo e la visione del gioco. Ghostwire non è però un survival horror, come spiegato dagli sviluppatori, ma un action adventure con tanti combattimenti, missioni da portare a termine e un sistema di progressione del personaggio e delle sue abilità di stampo tradizionale. I giocatori su PlayStation 5 che prenoteranno l’Edizione Deluxe di Ghostwire otterranno l’accesso anticipato al gioco il 22 marzo 2022. Otterranno anche l’accesso al pacchetto stile streetwear, al completo shinobi e alle armi kunai.